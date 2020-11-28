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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 22:39
omb
вистачає на "хозяйстві" інших
і курс нецікавий. По КБ теж перекрито основні статті. Ще одну НьюКард і фсьо. Ну, ще може Форвард з КЛ, якщо дадуть "безробітному". Поки відмовили і пропонують кешем
Нехай думають ...
Банки - це хобі у вільний від роботи час, як каже колега Flamingo
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stas_rst
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Додано: Суб 28 лис, 2020 23:06
stas_rst в мобприложении альфы курс чуть лучше и если покупаешь от 10к они могут дать спецкурс)
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Суб 28 лис, 2020 23:20
omb написав:stas_rst
в мобприложении альфы курс чуть лучше и если покупаешь от 10к они могут дать спецкурс)
А есть какой-то порядок действий для получения этого спецкурса в Альфе? Это наверное только в операционное время возможно и нереально при резких колебаниях курса.
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velvet
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Додано: Нед 29 лис, 2020 02:18
DONALD написав:
Где сейчас есть онлайн-обмен и бесплатный вывод валюты? Алла? Пумба? Или есть где лучше?
А-банк сюда же. И курсы у них бывают интересные
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gorbatiuk_v
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Додано: Нед 29 лис, 2020 10:45
andreyiskra написав:
Ребята, мегого попадает в категорию развлечения? Или подскажите каким банком срубить кэшбек на мегого?
Мегого и олл.тв проходят по категории Кино.
В окковской программе Fishka в разделе Fishka Online есть Мегого 3%, но я пока не пробовал.
У Аллы кэшбек по Мегого идёт только на покупку фильмов, на подписки по идее не действует.
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SaimonWorld
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Додано: Нед 29 лис, 2020 10:50
velvet я не пробовал, их реклама с этой штукой встречалась
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 29 лис, 2020 10:55
Приветствую уважаемых свинорылов!
Кто-то на сабже платил картой Моно? У меня была там всего одна покупка, Альфовской Максимкой, 10% партнерских капнуло сразу.
А тут, вижу, у Моно вообще 11% обещают. Интересен опыт: платили, без проблем зачислили? А то на какой-то из веток (уже запамятовал, где) писали, что именно с Евой была проблемка, не выплатили...
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Искатель
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Додано: Нед 29 лис, 2020 10:58
Искатель, в начале месяца платил - норм, мгновенно.
Более того - это партнёрский кешбек, и с кредитных такая же ставка
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