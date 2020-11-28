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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:39

omb вистачає на "хозяйстві" інших :) і курс нецікавий. По КБ теж перекрито основні статті. Ще одну НьюКард і фсьо. Ну, ще може Форвард з КЛ, якщо дадуть "безробітному". Поки відмовили і пропонують кешем :) Нехай думають ...
Банки - це хобі у вільний від роботи час, як каже колега Flamingo - пам'ять тренувати ... з маленким профітом для бюджету :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:06

stas_rst в мобприложении альфы курс чуть лучше и если покупаешь от 10к они могут дать спецкурс)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:20

  omb написав:stas_rst в мобприложении альфы курс чуть лучше и если покупаешь от 10к они могут дать спецкурс)

А есть какой-то порядок действий для получения этого спецкурса в Альфе? Это наверное только в операционное время возможно и нереально при резких колебаниях курса.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 02:18

  DONALD написав:Где сейчас есть онлайн-обмен и бесплатный вывод валюты? Алла? Пумба? Или есть где лучше?

А-банк сюда же. И курсы у них бывают интересные
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:45

  andreyiskra написав:Ребята, мегого попадает в категорию развлечения? Или подскажите каким банком срубить кэшбек на мегого?


Мегого и олл.тв проходят по категории Кино.
В окковской программе Fishka в разделе Fishka Online есть Мегого 3%, но я пока не пробовал.
У Аллы кэшбек по Мегого идёт только на покупку фильмов, на подписки по идее не действует.
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:50

velvet я не пробовал, их реклама с этой штукой встречалась
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:55

Кешбэк на EVA.UA

Приветствую уважаемых свинорылов!

Кто-то на сабже платил картой Моно? У меня была там всего одна покупка, Альфовской Максимкой, 10% партнерских капнуло сразу.
А тут, вижу, у Моно вообще 11% обещают. Интересен опыт: платили, без проблем зачислили? А то на какой-то из веток (уже запамятовал, где) писали, что именно с Евой была проблемка, не выплатили...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:58

Искатель, в начале месяца платил - норм, мгновенно.
Более того - это партнёрский кешбек, и с кредитных такая же ставка
Biden's Laptop Matters
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