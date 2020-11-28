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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:11

Как-то незамеченной прошла информация, о том что дружественный финансам ресурс обновил рейтинг устойчивости банков. И по критерию "стрессоустойчивость" Универсал, частью которого есть Моно, занял последнее место :shock: С результатом 2 балла из 5.
Так себе "новына". Держать здесь больше фонда точно не стоит.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:39

А шо не было, чтобы далеко не последние банки "рейтинга" шли на ВА, а более низкие существуют и до сих пор?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:50

  Flamingo написав:А шо не было, чтобы далеко не последние банки "рейтинга" шли на ВА, а более низкие существуют и до сих пор?

По-всякому бывает. Кредит-Днепр, например, с момента начала составления этого рейтинга плавает между 2-2.7. И живёт.
Но Моно, такой весь "передовой" и "модный". Всегда на первых местах по большинству опросов. С целой армией "сектантов", пишущих о нём или хорошо или...очень хорошо. А стрессоустойчивость ужасная. И этот показатель считают по плюс-минус объективным данным.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:50

Им рисуют риск из-за "слишком быстрого роста".
Ну и "портфель" типа рискованный - беззалоговые кредиты.
Плюс относительно "молодой" - реальный уровень "проблемки" не успел проявиться.

В Украине основной риск - инсайдерские транзакции. Когда например по решению какого-то офшорного суда списывают деньги с кор-счёта банка и возникает "внезапный разрыв ликвидности". Или набивание баланса мусором, который по номиналу стоит миллиарды, а по факту 0. Или подобные "лайфхаки"

С одной стороны, подобные "лайфхаки" уже все видят за километр. С другой стороны - за определенную "мотивацию" глаза могут на время отвернуться и смотреть в другую сторону :) Вот это - основной риск для банковской системы

Я думаю, что "рискованный" монин портфель - поживее "нерискованных" портфелей ощада и эксима :)
Biden's Laptop Matters
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