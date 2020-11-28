Им рисуют риск из-за "слишком быстрого роста".
Ну и "портфель" типа рискованный - беззалоговые кредиты.
Плюс относительно "молодой" - реальный уровень "проблемки" не успел проявиться.
В Украине основной риск - инсайдерские транзакции. Когда например по решению какого-то офшорного суда списывают деньги с кор-счёта банка и возникает "внезапный разрыв ликвидности". Или набивание баланса мусором, который по номиналу стоит миллиарды, а по факту 0. Или подобные "лайфхаки"
С одной стороны, подобные "лайфхаки" уже все видят за километр. С другой стороны - за определенную "мотивацию" глаза могут на время отвернуться и смотреть в другую сторону
Вот это - основной риск для банковской системы
Я думаю, что "рискованный" монин портфель - поживее "нерискованных" портфелей ощада и эксима