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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2129213021312132 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 96 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 9% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 40 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 35 Всього голосів : 96 Додано: Нед 29 лис, 2020 19:11 С результатом 2 балла из 5.

Так себе "новына". Держать здесь больше фонда точно не стоит. Как-то незамеченной прошла информация, о том что дружественный финансам ресурс обновил рейтинг устойчивости банков. И по критерию "стрессоустойчивость" Универсал, частью которого есть Моно, занял последнее местоС результатом 2 балла из 5.Так себе "новына". Держать здесь больше фонда точно не стоит. DONALD Повідомлень: 225 З нами з: 23.06.16 Подякував: 30 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 19:39 А шо не было, чтобы далеко не последние банки "рейтинга" шли на ВА, а более низкие существуют и до сих пор? 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5173 З нами з: 20.03.15 Подякував: 90 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 19:50 Flamingo написав: А шо не было, чтобы далеко не последние банки "рейтинга" шли на ВА, а более низкие существуют и до сих пор? А шо не было, чтобы далеко не последние банки "рейтинга" шли на ВА, а более низкие существуют и до сих пор?

По-всякому бывает. Кредит-Днепр, например, с момента начала составления этого рейтинга плавает между 2-2.7. И живёт.

Но Моно, такой весь "передовой" и "модный". Всегда на первых местах по большинству опросов. С целой армией "сектантов", пишущих о нём или хорошо или...очень хорошо. А стрессоустойчивость ужасная. И этот показатель считают по плюс-минус объективным данным. По-всякому бывает. Кредит-Днепр, например, с момента начала составления этого рейтинга плавает между 2-2.7. И живёт.Но Моно, такой весь "передовой" и "модный". Всегда на первых местах по большинству опросов. С целой армией "сектантов", пишущих о нём или хорошо или...очень хорошо. А стрессоустойчивость ужасная. И этот показатель считают по плюс-минус объективным данным. DONALD Повідомлень: 225 З нами з: 23.06.16 Подякував: 30 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 19:50

Ну и "портфель" типа рискованный - беззалоговые кредиты.

Плюс относительно "молодой" - реальный уровень "проблемки" не успел проявиться.



В Украине основной риск - инсайдерские транзакции. Когда например по решению какого-то офшорного суда списывают деньги с кор-счёта банка и возникает "внезапный разрыв ликвидности". Или набивание баланса мусором, который по номиналу стоит миллиарды, а по факту 0. Или подобные "лайфхаки"



С одной стороны, подобные "лайфхаки" уже все видят за километр. С другой стороны - за определенную "мотивацию" глаза могут на время отвернуться и смотреть в другую сторону Вот это - основной риск для банковской системы



Я думаю, что "рискованный" монин портфель - поживее "нерискованных" портфелей ощада и эксима Им рисуют риск из-за "слишком быстрого роста".Ну и "портфель" типа рискованный - беззалоговые кредиты.Плюс относительно "молодой" - реальный уровень "проблемки" не успел проявиться.В Украине основной риск - инсайдерские транзакции. Когда например по решению какого-то офшорного суда списывают деньги с кор-счёта банка и возникает "внезапный разрыв ликвидности". Или набивание баланса мусором, который по номиналу стоит миллиарды, а по факту 0. Или подобные "лайфхаки"С одной стороны, подобные "лайфхаки" уже все видят за километр. С другой стороны - за определенную "мотивацию" глаза могут на время отвернуться и смотреть в другую сторонуВот это - основной риск для банковской системыЯ думаю, что "рискованный" монин портфель - поживее "нерискованных" портфелей ощада и эксима Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13399 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7369 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 05:12 Вкладчик1234 написав: Им рисуют риск из-за "слишком быстрого роста".

Ну и "портфель" типа рискованный - беззалоговые кредиты.

Плюс относительно "молодой" - реальный уровень "проблемки" не успел проявиться.



В Украине основной риск - инсайдерские транзакции. Когда например по решению какого-то офшорного суда списывают деньги с кор-счёта банка и возникает "внезапный разрыв ликвидности". Или набивание баланса мусором, который по номиналу стоит миллиарды, а по факту 0. Или подобные "лайфхаки"



С одной стороны, подобные "лайфхаки" уже все видят за километр. С другой стороны - за определенную "мотивацию" глаза могут на время отвернуться и смотреть в другую сторону Вот это - основной риск для банковской системы



Я думаю, что "рискованный" монин портфель - поживее "нерискованных" портфелей ощада и эксима Им рисуют риск из-за "слишком быстрого роста".Ну и "портфель" типа рискованный - беззалоговые кредиты.Плюс относительно "молодой" - реальный уровень "проблемки" не успел проявиться.В Украине основной риск - инсайдерские транзакции. Когда например по решению какого-то офшорного суда списывают деньги с кор-счёта банка и возникает "внезапный разрыв ликвидности". Или набивание баланса мусором, который по номиналу стоит миллиарды, а по факту 0. Или подобные "лайфхаки"С одной стороны, подобные "лайфхаки" уже все видят за километр. С другой стороны - за определенную "мотивацию" глаза могут на время отвернуться и смотреть в другую сторонуВот это - основной риск для банковской системыЯ думаю, что "рискованный" монин портфель - поживее "нерискованных" портфелей ощада и эксима

Периодически читаем ветку Михайловского и забываем про логику Периодически читаем ветку Михайловского и забываем про логику никому не верю sens

Повідомлень: 12432 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2129213021312132 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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