|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лис, 2020 19:11
Как-то незамеченной прошла информация, о том что дружественный финансам ресурс обновил рейтинг устойчивости банков. И по критерию "стрессоустойчивость" Универсал, частью которого есть Моно, занял последнее место
С результатом 2 балла из 5.
Так себе "новына". Держать здесь больше фонда точно не стоит.
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 226
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 лис, 2020 19:39
А шо не было, чтобы далеко не последние банки "рейтинга" шли на ВА, а более низкие существуют и до сих пор?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5180
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 1193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 лис, 2020 19:50
Flamingo написав:
А шо не было, чтобы далеко не последние банки "рейтинга" шли на ВА, а более низкие существуют и до сих пор?
По-всякому бывает. Кредит-Днепр, например, с момента начала составления этого рейтинга плавает между 2-2.7. И живёт.
Но Моно, такой весь "передовой" и "модный". Всегда на первых местах по большинству опросов. С целой армией "сектантов", пишущих о нём или хорошо или...очень хорошо. А стрессоустойчивость ужасная. И этот показатель считают по плюс-минус объективным данным.
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 226
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 лис, 2020 19:50
Им рисуют риск из-за "слишком быстрого роста".
Ну и "портфель" типа рискованный - беззалоговые кредиты.
Плюс относительно "молодой" - реальный уровень "проблемки" не успел проявиться.
В Украине основной риск - инсайдерские транзакции. Когда например по решению какого-то офшорного суда списывают деньги с кор-счёта банка и возникает "внезапный разрыв ликвидности". Или набивание баланса мусором, который по номиналу стоит миллиарды, а по факту 0. Или подобные "лайфхаки"
С одной стороны, подобные "лайфхаки" уже все видят за километр. С другой стороны - за определенную "мотивацию" глаза могут на время отвернуться и смотреть в другую сторону
Вот это - основной риск для банковской системы
Я думаю, что "рискованный" монин портфель - поживее "нерискованных" портфелей ощада и эксима
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13405
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7370 раз.
- Подякували: 3517 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 30 лис, 2020 05:12
Вкладчик1234 написав:
Им рисуют риск из-за "слишком быстрого роста".
Ну и "портфель" типа рискованный - беззалоговые кредиты.
Плюс относительно "молодой" - реальный уровень "проблемки" не успел проявиться.
В Украине основной риск - инсайдерские транзакции. Когда например по решению какого-то офшорного суда списывают деньги с кор-счёта банка и возникает "внезапный разрыв ликвидности". Или набивание баланса мусором, который по номиналу стоит миллиарды, а по факту 0. Или подобные "лайфхаки"
С одной стороны, подобные "лайфхаки" уже все видят за километр. С другой стороны - за определенную "мотивацию" глаза могут на время отвернуться и смотреть в другую сторону
Вот это - основной риск для банковской системы
Я думаю, что "рискованный" монин портфель - поживее "нерискованных" портфелей ощада и эксима
Периодически читаем ветку Михайловского и забываем про логику
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12433
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лис, 2020 09:03
sens в михайловском были хорошие показатели перед закрытием или быстро рос?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2517
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лис, 2020 17:35
3 миллиона клиентов.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9414
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 450 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лис, 2020 17:54
Vorlon
знатный был пылесос(фонд отдал быстро
)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2652
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|