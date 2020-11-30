Как-то незамеченной прошла информация, о том что дружественный финансам ресурс обновил рейтинг устойчивости банков. И по критерию "стрессоустойчивость" Универсал, частью которого есть Моно, занял последнее место С результатом 2 балла из 5. Так себе "новына". Держать здесь больше фонда точно не стоит.
Flamingo написав:А шо не было, чтобы далеко не последние банки "рейтинга" шли на ВА, а более низкие существуют и до сих пор?
По-всякому бывает. Кредит-Днепр, например, с момента начала составления этого рейтинга плавает между 2-2.7. И живёт. Но Моно, такой весь "передовой" и "модный". Всегда на первых местах по большинству опросов. С целой армией "сектантов", пишущих о нём или хорошо или...очень хорошо. А стрессоустойчивость ужасная. И этот показатель считают по плюс-минус объективным данным.
Им рисуют риск из-за "слишком быстрого роста". Ну и "портфель" типа рискованный - беззалоговые кредиты. Плюс относительно "молодой" - реальный уровень "проблемки" не успел проявиться.
В Украине основной риск - инсайдерские транзакции. Когда например по решению какого-то офшорного суда списывают деньги с кор-счёта банка и возникает "внезапный разрыв ликвидности". Или набивание баланса мусором, который по номиналу стоит миллиарды, а по факту 0. Или подобные "лайфхаки"
С одной стороны, подобные "лайфхаки" уже все видят за километр. С другой стороны - за определенную "мотивацию" глаза могут на время отвернуться и смотреть в другую сторону Вот это - основной риск для банковской системы
Я думаю, что "рискованный" монин портфель - поживее "нерискованных" портфелей ощада и эксима
Вкладчик1234 написав:Им рисуют риск из-за "слишком быстрого роста". Ну и "портфель" типа рискованный - беззалоговые кредиты. Плюс относительно "молодой" - реальный уровень "проблемки" не успел проявиться.
В Украине основной риск - инсайдерские транзакции. Когда например по решению какого-то офшорного суда списывают деньги с кор-счёта банка и возникает "внезапный разрыв ликвидности". Или набивание баланса мусором, который по номиналу стоит миллиарды, а по факту 0. Или подобные "лайфхаки"
С одной стороны, подобные "лайфхаки" уже все видят за километр. С другой стороны - за определенную "мотивацию" глаза могут на время отвернуться и смотреть в другую сторону Вот это - основной риск для банковской системы
Я думаю, что "рискованный" монин портфель - поживее "нерискованных" портфелей ощада и эксима
Периодически читаем ветку Михайловского и забываем про логику