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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:25
klug да, что-то моня того.. только 4% краса и медицина и 5% фастфуды интересно.. 20% такси в альфе
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