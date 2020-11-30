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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:25
klug да, что-то моня того.. только 4% краса и медицина и 5% фастфуды интересно.. 20% такси в альфе
Кешбечные карты!
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:23
В этом месяце как раз год, как я последний раз пользовался категориями от банка
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:46
Особенно пикантно-это в преддверие полного локдауна предлагать кешбек повыше на категории развлечения и фастфуд.
Да, Моно со всеми своими покращеннями в этом месяце впервые у меня станет полочной картой. Ну и ладно.
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:56
Вчора вивів більше 600 грн кишмишу, а ви й далі гордіться своїм целібатом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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