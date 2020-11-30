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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:25

klug да, что-то моня того.. только 4% краса и медицина и 5% фастфуды интересно.. 20% такси в альфе
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2529
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 197 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:23

В этом месяце как раз год, как я последний раз пользовался категориями от банка :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 9424
З нами з: 14.06.13
Подякував: 450 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:46

  Shustoff написав:https://monobankcard.com/kategorii-keshbeka-v-monobank-na-dekabr-2020/ - с кешбеком совсем грустно. Одно и тоже. Даже уже "рестораны" хронически на "фастфуды" меняют

Особенно пикантно-это в преддверие полного локдауна предлагать кешбек повыше на категории развлечения и фастфуд.
Да, Моно со всеми своими покращеннями в этом месяце впервые у меня станет полочной картой. Ну и ладно.
DONALD
 
Повідомлень: 230
З нами з: 23.06.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:56

  Vorlon написав:В этом месяце как раз год, как я последний раз пользовался категориями от банка :lol:

Вчора вивів більше 600 грн кишмишу, а ви й далі гордіться своїм целібатом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 18.08.14
Подякував: 222 раз.
Подякували: 636 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:26

Re: Monobank

В категорию "Краса та медицина" попадают ли Аптеки?
подскажите, кто)
idealstorm
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Повідомлень: 1480
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:49

  idealstorm написав:В категорию "Краса та медицина" попадают ли Аптеки?
подскажите, кто)

Попадают
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3192
З нами з: 06.03.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 420 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:20

колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?
усе інше сум сумний ...
Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими

    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлень: 959
З нами з: 27.02.19
Подякував: 338 раз.
Подякували: 173 раз.
 
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