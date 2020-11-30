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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:40
stas_rst написав:
колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?
усе інше сум сумний ...
Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими
Пополнил депозит в лотерее Лото-забава
будем играть в миллион
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idealstorm
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:07
ДиванТВ какая категория?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:20
idealstorm написав:
Пополнил депозит в лотерее Лото-забава
Що за лотарейка?
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