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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:40

  stas_rst написав:колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?
усе інше сум сумний ...
Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими


Пополнил депозит в лотерее Лото-забава :)
будем играть в миллион :D
idealstorm
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Повідомлень: 1481
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:07

Re: Monobank

ДиванТВ какая категория?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1026
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:20

Re: Monobank

  idealstorm написав:Пополнил депозит в лотерее Лото-забава


Що за лотарейка?
V2
4
 
Повідомлень: 6884
З нами з: 03.07.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
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  #<1 ... 2131213221332134
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