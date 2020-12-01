Пополнил депозит в лотерее Лото-забава
будем играть в миллион
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:40
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:07
Re: Monobank
ДиванТВ какая категория?
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:20
Re: Monobank
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:28
Прийшла малява від моні що мов "сорян, тобі занадто багато нарахували відсотків на залишок" і сторнували проводку
В когось ще таке було ?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:22
Re: Monobank
То же столкнулся с тем, что моня списал "ошибочно начисленные %" по белой карте, оказывается, если пользуешься кредитным лимитом на "черной" карте, то на "белой" карте деньги лежат бесплатно! И давно моня такую западлянку сделал?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:29
При купівлі купонів на знижки у кафе на сайті superdeal.ua у мене проходило під цією категорією.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:35
акет
Правила
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, Ferlakur, SHURICK76, valya, vovareuckij, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|