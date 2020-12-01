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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:40

  stas_rst написав:колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?
усе інше сум сумний ...
Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими


Пополнил депозит в лотерее Лото-забава :)
будем играть в миллион :D
idealstorm
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Повідомлень: 1481
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:07

Re: Monobank

ДиванТВ какая категория?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1026
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Подякував: 7 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:20

Re: Monobank

  idealstorm написав:Пополнил депозит в лотерее Лото-забава


Що за лотарейка?
V2
4
 
Повідомлень: 6884
З нами з: 03.07.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:28

Прийшла малява від моні що мов "сорян, тобі занадто багато нарахували відсотків на залишок" і сторнували проводку :?
В когось ще таке було ?
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lov2108
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Повідомлень: 2156
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:22

Re: Monobank

То же столкнулся с тем, что моня списал "ошибочно начисленные %" по белой карте, оказывается, если пользуешься кредитным лимитом на "черной" карте, то на "белой" карте деньги лежат бесплатно! И давно моня такую западлянку сделал?
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акет
 
Повідомлень: 188
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:27

акет
Всегда так было!
Vorlon
 
Повідомлень: 9428
З нами з: 14.06.13
Подякував: 450 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:29

  stas_rst написав:колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?
усе інше сум сумний ...
Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими

При купівлі купонів на знижки у кафе на сайті superdeal.ua у мене проходило під цією категорією.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
Повідомлень: 396
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Подякував: 27 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:35

акет
Правила https://www.monobank.ua/rates
Нарахування відсотків на залишок власних коштів понад 100 грн та при умові відсутності заборгованності по Кредитному ліміту картки monobank | Universal Bank (діє після активації послуги в мобільному додатку)
Intento
 
Повідомлень: 77
З нами з: 06.06.16
Подякував: 19 раз.
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