Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:40
stas_rst написав:
колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?
усе інше сум сумний ...
Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими
Пополнил депозит в лотерее Лото-забава
будем играть в миллион
idealstorm
Повідомлень: 1481
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 150 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:07
ДиванТВ какая категория?
andreyiskra
Повідомлень: 1026
З нами з: 28.01.15
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Подякували: 45 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:20
idealstorm написав:
Пополнил депозит в лотерее Лото-забава
Що за лотарейка?
V2
4
Повідомлень: 6884
З нами з: 03.07.09
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Додано: Вів 01 гру, 2020 17:28
Прийшла малява від моні що мов "сорян, тобі занадто багато нарахували відсотків на залишок" і сторнували проводку
В когось ще таке було ?
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lov2108
Повідомлень: 2157
З нами з: 26.02.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 96 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:22
То же столкнулся с тем, что моня списал "ошибочно начисленные %" по белой карте, оказывается, если пользуешься кредитным лимитом на "черной" карте, то на "белой" карте деньги лежат бесплатно! И давно моня такую западлянку сделал?
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по 50 грн Вам и мне. GFVTEBP
акет
Повідомлень: 188
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:27
акет Всегда так было!
Vorlon
Повідомлень: 9428
З нами з: 14.06.13
Подякував: 450 раз.
Подякували: 1012 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:29
stas_rst написав:
колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?
усе інше сум сумний ...
Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими
При купівлі купонів на знижки у кафе на сайті superdeal.ua у мене проходило під цією категорією.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
Повідомлень: 396
З нами з: 29.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 15 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:35
акет
Правила
https://www.monobank.ua/rates
Нарахування відсотків на залишок власних коштів понад 100 грн та
при умові відсутності заборгованності по Кредитному ліміту картки monobank | Universal Bank (діє після активації послуги в мобільному додатку)
Intento
Повідомлень: 77
З нами з: 06.06.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 4 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:15
Intento написав: акет
Правила
https://www.monobank.ua/rates
Нарахування відсотків на залишок власних коштів понад 100 грн та
при умові відсутності заборгованності по Кредитному ліміту картки monobank | Universal Bank (діє після активації послуги в мобільному додатку)
А если из 30-ти календарных дней, кредитный лимит использовался 5 дней, то тоже пролёт?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Повідомлень: 2157
З нами з: 26.02.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 96 раз.
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