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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:32

  lov2108 написав:
  Intento написав:акет
Правила https://www.monobank.ua/rates
Нарахування відсотків на залишок власних коштів понад 100 грн та при умові відсутності заборгованності по Кредитному ліміту картки monobank | Universal Bank (діє після активації послуги в мобільному додатку)

А если из 30-ти календарных дней, кредитный лимит использовался 5 дней, то тоже пролёт? :shock:

Поддержка говорит, что % начисляется ежедневно, если нет "минуса" на черной карте, т.е. % должен быть ( без этих 5-ти дней)
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:23

Re: Monobank

Воспользовался монобанком для получения евро по SEPA, крутая вещь. Вечером сделали перевод в Германии через 15 минут деньги на карте.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:31

  PUnder написав:Воспользовался монобанком для получения евро по SEPA, крутая вещь. Вечером сделали перевод в Германии через 15 минут деньги на карте.

податок заплатив?
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:58

  unicdima написав:
  PUnder написав:Воспользовался монобанком для получения евро по SEPA, крутая вещь. Вечером сделали перевод в Германии через 15 минут деньги на карте.

податок заплатив?


С каких делов? Перевод между физиками родственниками, по 0 ставке :). Если б за такие переводы налоги были то у нас на каждый второй перевод между картами подохолный а на вторую половину кассовые чеки :).
PUnder
 
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З нами з: 02.08.09
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