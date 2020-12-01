Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:32
lov2108 написав: Intento написав: акет
Правила
https://www.monobank.ua/rates
Нарахування відсотків на залишок власних коштів понад 100 грн та
при умові відсутності заборгованності по Кредитному ліміту картки monobank | Universal Bank (діє після активації послуги в мобільному додатку)
А если из 30-ти календарных дней, кредитный лимит использовался 5 дней, то тоже пролёт?
Поддержка говорит, что % начисляется ежедневно, если нет "минуса" на черной карте, т.е. % должен быть ( без этих 5-ти дней)
промокод от Минфина
по 50 грн Вам и мне. GFVTEBP
акет
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:23
Воспользовался монобанком для получения евро по SEPA, крутая вещь. Вечером сделали перевод в Германии через 15 минут деньги на карте.
PUnder
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:31
PUnder написав:
Воспользовался монобанком для получения евро по SEPA, крутая вещь. Вечером сделали перевод в Германии через 15 минут деньги на карте.
податок заплатив?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Додано: Сер 02 гру, 2020 18:58
unicdima написав: PUnder написав:
Воспользовался монобанком для получения евро по SEPA, крутая вещь. Вечером сделали перевод в Германии через 15 минут деньги на карте.
податок заплатив?
С каких делов? Перевод между физиками родственниками, по 0 ставке
. Если б за такие переводы налоги были то у нас на каждый второй перевод между картами подохолный а на вторую половину кассовые чеки
.
PUnder
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