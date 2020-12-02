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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2133213421352136>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:32

  lov2108 написав:
  Intento написав:акет
Правила https://www.monobank.ua/rates
Нарахування відсотків на залишок власних коштів понад 100 грн та при умові відсутності заборгованності по Кредитному ліміту картки monobank | Universal Bank (діє після активації послуги в мобільному додатку)

А если из 30-ти календарных дней, кредитный лимит использовался 5 дней, то тоже пролёт? :shock:

Поддержка говорит, что % начисляется ежедневно, если нет "минуса" на черной карте, т.е. % должен быть ( без этих 5-ти дней)
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:23

Re: Monobank

Воспользовался монобанком для получения евро по SEPA, крутая вещь. Вечером сделали перевод в Германии через 15 минут деньги на карте.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:31

  PUnder написав:Воспользовался монобанком для получения евро по SEPA, крутая вещь. Вечером сделали перевод в Германии через 15 минут деньги на карте.

податок заплатив?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:58

  unicdima написав:
  PUnder написав:Воспользовался монобанком для получения евро по SEPA, крутая вещь. Вечером сделали перевод в Германии через 15 минут деньги на карте.

податок заплатив?


С каких делов? Перевод между физиками родственниками, по 0 ставке :). Если б за такие переводы налоги были то у нас на каждый второй перевод между картами подохолный а на вторую половину кассовые чеки :).
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:33

  PUnder написав:Воспользовался монобанком для получения евро по SEPA, крутая вещь. Вечером сделали перевод в Германии через 15 минут деньги на карте.

Хорошо вам в Германиях.
А есть аналог SEPA для Белоруссии например?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:41

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:А есть аналог SEPA для Белоруссии например?

Странный вопрос. Конечно есть.
Mind the gap.
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:49

  PUnder написав:
  unicdima написав:
  PUnder написав:Воспользовался монобанком для получения евро по SEPA, крутая вещь. Вечером сделали перевод в Германии через 15 минут деньги на карте.

податок заплатив?


С каких делов? Перевод между физиками родственниками, по 0 ставке :).

Не-а. Из-за рубежа - доход и подоходный налог. Так что не забудьте внести в годовую декларацию :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:02

Re: Monobank

  PUnder написав:Перевод между физиками родственниками, по 0 ставке

зависит от степени родства
я последний сепа перевод вообще налом через обменник получал на всякий случай
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:19

Re: Monobank

  M-Audio написав:Из-за рубежа - доход и подоходный налог.

Статья 174 не знает ничего об отдельном налогооблажении переводов из-за рубежа:
  • 174.6. Об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини."
  • 174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:
    174.2.1. за нульовою ставкою:
    а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;
  • 174.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:
    ...
    ґ) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:22

Re: Monobank

  M-Audio написав:Так что не забудьте внести в годовую декларацию

Открою секрет: в декларацию вносятся в том числе и суммы с которых подоходный налог не платится: "11.3 Інші доходи, що не підлягають опадаткуванню".
Mind the gap.
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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