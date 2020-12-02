Нарахування відсотків на залишок власних коштів понад 100 грн та при умові відсутності заборгованності по Кредитному ліміту картки monobank | Universal Bank (діє після активації послуги в мобільному додатку)
А если из 30-ти календарных дней, кредитный лимит использовался 5 дней, то тоже пролёт?
Поддержка говорит, что % начисляется ежедневно, если нет "минуса" на черной карте, т.е. % должен быть ( без этих 5-ти дней)
M-Audio написав:Из-за рубежа - доход и подоходный налог.
Статья 174 не знает ничего об отдельном налогооблажении переводов из-за рубежа:
174.6. Об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини."
174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються: 174.2.1. за нульовою ставкою: а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;
174.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на: ... ґ) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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