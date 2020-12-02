Так а конкретнее, так чтобы без комисии?
Я кроме свифта ничего не нашел....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:40
Так а конкретнее, так чтобы без комисии?
Я кроме свифта ничего не нашел....
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:43
Пунктом 162.1 ПКУ встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як із джерела їх походження в Україні, так й іноземні доходи.
Під іноземним доходом для цілей оподаткування слід розуміти дохід, отриманий від джерел за межами України, тобто будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, уключаючи (п.п. 14.1.55 ПКУ):
— проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів;
— спадщину;
— подарунки;
— виграші;
— призи;
— доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами;
— доходи від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України;
— доходи від продажу майна, розташованого за межами України;
— дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо;
— інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, не підконтрольних митним органам.
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