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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:40

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ukrprom2014 написав:А есть аналог SEPA для Белоруссии например?

Странный вопрос. Конечно есть.

Так а конкретнее, так чтобы без комисии?
Я кроме свифта ничего не нашел....
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  M-Audio написав:Из-за рубежа - доход и подоходный налог.

Статья 174 не знает ничего об отдельном налогооблажении переводов из-за рубежа:
  • 174.6. Об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини."
  • 174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:
    174.2.1. за нульовою ставкою:
    а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;
  • 174.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:
    ...
    ґ) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Пунктом 162.1 ПКУ встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як із джерела їх походження в Україні, так й іноземні доходи.

Під іноземним доходом для цілей оподаткування слід розуміти дохід, отриманий від джерел за межами України, тобто будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, уключаючи (п.п. 14.1.55 ПКУ):
— проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів;
— спадщину;
— подарунки;
— виграші;
— призи;
— доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами;
— доходи від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України;
— доходи від продажу майна, розташованого за межами України;
— дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо;
— інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, не підконтрольних митним органам.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 01:35

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:Я кроме свифта ничего не нашел....

SEPA это внутренняя платежная система, SWIFT - международная.
SEPA работает только с одной валютой, SWIFT - с разными.
SEPA это тоже самое что СЭП НБУ, но только для Евросоюза, SWIFT - он и в Африке свифт.

Ты спросил про аналог SEPA - в Белоруси это BISS, он проводит расчёты между белорусскими банками в зайчиках.

То что Монобанк имеет партнера Clear Junction и с использованием его счетов позволяет клиентам получать переводы из внутренней евросоюзовской SEPA - это просто такой финт ушами именно Монобанка. Ни Монобанк, ни тем более другие украинские банки не являются участниками SEPA и другого способа отправки денег с европейского счета на украинский кроме как SWIFT - не существуют. Могут быть прямые договора, как например есть у PKO и Кредобанка, у Getinbank и украинского Идея-банка но это опять же частные случаи финтов ушами, а не прямые переводы которые работают для всех.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 01:37

Re: Monobank

  unicdima написав:Пунктом 162.1 ПКУ встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як із джерела їх походження в Україні, так й іноземні доходи.

Ну и ? Ты мне процитировал большой кусок НКУ но так и не показал где зарубежные доходы облагаются налогом как-то иначе не так как украинские. Я не телепат и угадывать не буду.

Есди ты хотел что-то сказать этим
  unicdima написав:— спадщину;
— подарунки;

то напомню что в моей цитате описано налогооблажение этих вещей и приведена ставка налога 0% для случаев когда наследники или одариваемые состоят в первой и второй степени родства с "источником дохода". Это правило работает как для доходов внутри Украины, так и для доходов полученых из-за рубежа. Именно по этой причине жена, муж, дети получающие перевод от супруга/родителя трудящегося на условной клубнике-в-Польше не платят никакого подоходного налога: не важно где находится супруг или родитель, норма НКУ о нулевой ставке работает всегда.

Ну и напомню что человек в самом начале разговора написал
  PUnder написав:Перевод между физиками родственниками, по 0 ставке .
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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