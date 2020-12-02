Так а конкретнее, так чтобы без комисии?
Я кроме свифта ничего не нашел....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:40
Так а конкретнее, так чтобы без комисии?
Я кроме свифта ничего не нашел....
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:43
Пунктом 162.1 ПКУ встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як із джерела їх походження в Україні, так й іноземні доходи.
Під іноземним доходом для цілей оподаткування слід розуміти дохід, отриманий від джерел за межами України, тобто будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, уключаючи (п.п. 14.1.55 ПКУ):
— проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів;
— спадщину;
— подарунки;
— виграші;
— призи;
— доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами;
— доходи від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України;
— доходи від продажу майна, розташованого за межами України;
— дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо;
— інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, не підконтрольних митним органам.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 01:35
Re: Monobank
SEPA это внутренняя платежная система, SWIFT - международная.
SEPA работает только с одной валютой, SWIFT - с разными.
SEPA это тоже самое что СЭП НБУ, но только для Евросоюза, SWIFT - он и в Африке свифт.
Ты спросил про аналог SEPA - в Белоруси это BISS, он проводит расчёты между белорусскими банками в зайчиках.
То что Монобанк имеет партнера Clear Junction и с использованием его счетов позволяет клиентам получать переводы из внутренней евросоюзовской SEPA - это просто такой финт ушами именно Монобанка. Ни Монобанк, ни тем более другие украинские банки не являются участниками SEPA и другого способа отправки денег с европейского счета на украинский кроме как SWIFT - не существуют. Могут быть прямые договора, как например есть у PKO и Кредобанка, у Getinbank и украинского Идея-банка но это опять же частные случаи финтов ушами, а не прямые переводы которые работают для всех.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 03 гру, 2020 01:37
Re: Monobank
Ну и ? Ты мне процитировал большой кусок НКУ но так и не показал где зарубежные доходы облагаются налогом как-то иначе не так как украинские. Я не телепат и угадывать не буду.
Есди ты хотел что-то сказать этим
то напомню что в моей цитате описано налогооблажение этих вещей и приведена ставка налога 0% для случаев когда наследники или одариваемые состоят в первой и второй степени родства с "источником дохода". Это правило работает как для доходов внутри Украины, так и для доходов полученых из-за рубежа. Именно по этой причине жена, муж, дети получающие перевод от супруга/родителя трудящегося на условной клубнике-в-Польше не платят никакого подоходного налога: не важно где находится супруг или родитель, норма НКУ о нулевой ставке работает всегда.
Ну и напомню что человек в самом начале разговора написал
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 03 гру, 2020 09:47
Re: Monobank
Я не про то.
Мы же про трансграничные переводы говорим.
Вопрос про получение денег из Белорусии, тут в Украине (карта, банк).
И если со странами из списка SEPA перевод в Украину будет без комиссий и расходов, то со странами exСССР полная задница в связи с карантином и войной.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:46
Re: Monobank
Так SEPA не трансграничная система, это внутренняя система квази-государства Евросоюз. Как уже писал: то что Моно нашел способ для односторонних переводов с использованием банка-посредника не делает SEPA международной платежной системой типа SWIFT.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:47
Статья 174 не знает ничего об отдельном налогооблажении переводов из-за рубежа: [quote][list][*]
Та какой то доход, товарищ инспектор, то старые долги родственники возвращают, ещё долго им возвращать
РЕФКИ
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