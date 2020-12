Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2133213421352136 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 96 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 9% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 40 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 35 Всього голосів : 96 Додано: Сер 02 гру, 2020 23:40 vitaliy_berdinskikh написав: ukrprom2014 написав: А есть аналог SEPA для Белоруссии например? А есть аналог SEPA для Белоруссии например?

Странный вопрос. Конечно есть. Странный вопрос. Конечно есть.

Так а конкретнее, так чтобы без комисии?

Я кроме свифта ничего не нашел.... Так а конкретнее, так чтобы без комисии?Я кроме свифта ничего не нашел.... Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):

300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ

и КБ: 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw

и КБ: 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc

и КБ: 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y

и КБ: 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR ukrprom2014

Повідомлень: 2116 З нами з: 09.03.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 23:43 vitaliy_berdinskikh написав: M-Audio написав: Из-за рубежа - доход и подоходный налог. Из-за рубежа - доход и подоходный налог.

Статья 174 не знает ничего об отдельном налогооблажении переводов из-за рубежа: 174.6. Об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини ."

." 174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:

174.2.1. за нульовою ставкою:

а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;

174.2.1. за нульовою ставкою: а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення; 174.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:

...

ґ) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю. Статья 174 не знает ничего об отдельном налогооблажении переводов из-за рубежа:

Пунктом 162.1 ПКУ встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як із джерела їх походження в Україні, так й іноземні доходи.



Під іноземним доходом для цілей оподаткування слід розуміти дохід, отриманий від джерел за межами України, тобто будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, уключаючи (п.п. 14.1.55 ПКУ):

— проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів;

— спадщину;

— подарунки;

— виграші;

— призи;

— доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами;

— доходи від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України;

— доходи від продажу майна, розташованого за межами України;

— дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо;

— інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, не підконтрольних митним органам. Пунктом 162.1 ПКУ встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як із джерела їх походження в Україні, так й іноземні доходи.Під іноземним доходом для цілей оподаткування слід розуміти дохід, отриманий від джерел за межами України, тобто будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, уключаючи (п.п. 14.1.55 ПКУ):— проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів;— спадщину;— подарунки;— виграші;— призи;— доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами;— доходи від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України;— доходи від продажу майна, розташованого за межами України;— дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо;— інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, не підконтрольних митним органам. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1008 З нами з: 10.06.19 Подякував: 34 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 01:35 Re: Monobank ukrprom2014 написав: Я кроме свифта ничего не нашел.... Я кроме свифта ничего не нашел....

SEPA это внутренняя платежная система, SWIFT - международная.

SEPA работает только с одной валютой, SWIFT - с разными.

SEPA это тоже самое что СЭП НБУ, но только для Евросоюза, SWIFT - он и в Африке свифт.



Ты спросил про аналог SEPA - в Белоруси это BISS, он проводит расчёты между белорусскими банками в зайчиках.



То что Монобанк имеет партнера Clear Junction и с использованием его счетов позволяет клиентам получать переводы из внутренней евросоюзовской SEPA - это просто такой финт ушами именно Монобанка. Ни Монобанк, ни тем более другие украинские банки не являются участниками SEPA и другого способа отправки денег с европейского счета на украинский кроме как SWIFT - не существуют. Могут быть прямые договора, как например есть у PKO и Кредобанка, у Getinbank и украинского Идея-банка но это опять же частные случаи финтов ушами, а не прямые переводы которые работают для всех. SEPA это внутренняя платежная система, SWIFT - международная.SEPA работает только с одной валютой, SWIFT - с разными.SEPA это тоже самое что СЭП НБУ, но только для Евросоюза, SWIFT - он и в Африке свифт.Ты спросил про аналог SEPA - в Белоруси это BISS, он проводит расчёты между белорусскими банками в зайчиках.То что Монобанк имеет партнера Clear Junction и с использованием его счетов позволяет клиентам получать переводы из внутренней евросоюзовской SEPA - это просто такой финт ушами именно Монобанка. Ни Монобанк, ни тем более другие украинские банки не являются участниками SEPA и другого способа отправки денег с европейского счета на украинский кроме как SWIFT - не существуют. Могут быть прямые договора, как например есть у PKO и Кредобанка, у Getinbank и украинского Идея-банка но это опять же частные случаи финтов ушами, а не прямые переводы которые работают для всех.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2208 З нами з: 06.08.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 327 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 01:37 Re: Monobank unicdima написав: Пунктом 162.1 ПКУ встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як із джерела їх походження в Україні, так й іноземні доходи. Пунктом 162.1 ПКУ встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як із джерела їх походження в Україні, так й іноземні доходи.

Ну и ? Ты мне процитировал большой кусок НКУ но так и не показал где зарубежные доходы облагаются налогом как-то иначе не так как украинские. Я не телепат и угадывать не буду.



Есди ты хотел что-то сказать этим

unicdima написав: — спадщину;

— подарунки; — спадщину;— подарунки;

то напомню что в моей цитате описано налогооблажение этих вещей и приведена ставка налога 0% для случаев когда наследники или одариваемые состоят в первой и второй степени родства с "источником дохода". Это правило работает как для доходов внутри Украины, так и для доходов полученых из-за рубежа. Именно по этой причине жена, муж, дети получающие перевод от супруга/родителя трудящегося на условной клубнике-в-Польше не платят никакого подоходного налога: не важно где находится супруг или родитель, норма НКУ о нулевой ставке работает всегда.



Ну и напомню что человек в самом начале разговора написал

PUnder написав: Перевод между физиками родственниками, по 0 ставке . Перевод между физиками родственниками, по 0 ставке . Ну и ? Ты мне процитировал большой кусок НКУ но так и не показал где зарубежные доходы облагаются налогом как-то иначе не так как украинские. Я не телепат и угадывать не буду.Есди ты хотел что-то сказать этимто напомню что в моей цитате описано налогооблажение этих вещей и приведена ставка налога 0% для случаев когда наследники или одариваемые состоят в первой и второй степени родства с "источником дохода". Это правило работает как для доходов внутри Украины, так и для доходов полученых из-за рубежа. Именно по этой причине жена, муж, дети получающие перевод от супруга/родителя трудящегося на условной клубнике-в-Польше не платят никакого подоходного налога: не важно где находится супруг или родитель, норма НКУ о нулевой ставке работает всегда.Ну и напомню что человек в самом начале разговора написал

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2208 З нами з: 06.08.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 09:47 Re: Monobank vitaliy_berdinskikh написав: Ты спросил про аналог SEPA - в Белоруси это BISS, он проводит расчёты между белорусскими банками в зайчиках. Ты спросил про аналог SEPA - в Белоруси это BISS, он проводит расчёты между белорусскими банками в зайчиках.

Я не про то.

Мы же про трансграничные переводы говорим.

Вопрос про получение денег из Белорусии, тут в Украине (карта, банк).

И если со странами из списка SEPA перевод в Украину будет без комиссий и расходов, то со странами exСССР полная задница в связи с карантином и войной. Я не про то.Мы же про трансграничные переводы говорим.Вопрос про получение денег из Белорусии, тут в Украине (карта, банк).И если со странами из списка SEPA перевод в Украину будет без комиссий и расходов, то со странами exСССР полная задница в связи с карантином и войной. Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):

300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ

и КБ: 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw

и КБ: 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc

и КБ: 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y

и КБ: 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR ukrprom2014

Повідомлень: 2116 З нами з: 09.03.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 12:46 Re: Monobank ukrprom2014 написав: Мы же про трансграничные переводы говорим. Мы же про трансграничные переводы говорим.

Так SEPA не трансграничная система, это внутренняя система квази-государства Евросоюз. Как уже писал: то что Моно нашел способ для односторонних переводов с использованием банка-посредника не делает SEPA международной платежной системой типа SWIFT. Так SEPA не трансграничная система, это внутренняя система квази-государства Евросоюз. Как уже писал: то что Моно нашел способ для односторонних переводов с использованием банка-посредника не делает SEPA международной платежной системой типа SWIFT.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2208 З нами з: 06.08.19 Подякував: 559 раз. Подякували: 327 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 13:47 unicdima написав: vitaliy_berdinskikh написав: M-Audio написав: Из-за рубежа - доход и подоходный налог. Из-за рубежа - доход и подоходный налог.

Статья 174 не знает ничего об отдельном налогооблажении переводов из-за рубежа: [quote][list][*]



Та какой то доход, товарищ инспектор, то старые долги родственники возвращают, ещё долго им возвращать Статья 174 не знает ничего об отдельном налогооблажении переводов из-за рубежа: [quote][list][*]Та какой то доход, товарищ инспектор, то старые долги родственники возвращают, ещё долго им возвращать РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHB

ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR $$$ Spring Повідомлень: 194 З нами з: 04.02.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2133213421352136 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: ТупУм