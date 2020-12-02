Додано: Чет 03 гру, 2020 01:35

ukrprom2014 написав: Я кроме свифта ничего не нашел.... Я кроме свифта ничего не нашел....

SEPA это внутренняя платежная система, SWIFT - международная.SEPA работает только с одной валютой, SWIFT - с разными.SEPA это тоже самое что СЭП НБУ, но только для Евросоюза, SWIFT - он и в Африке свифт.Ты спросил про аналог SEPA - в Белоруси это BISS, он проводит расчёты между белорусскими банками в зайчиках.То что Монобанк имеет партнера Clear Junction и с использованием его счетов позволяет клиентам получать переводы из внутренней евросоюзовской SEPA - это просто такой финт ушами именно Монобанка. Ни Монобанк, ни тем более другие украинские банки не являются участниками SEPA и другого способа отправки денег с европейского счета на украинский кроме как SWIFT - не существуют. Могут быть прямые договора, как например есть у PKO и Кредобанка, у Getinbank и украинского Идея-банка но это опять же частные случаи финтов ушами, а не прямые переводы которые работают для всех.