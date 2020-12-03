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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:36
Искатель написав:
У меня пропало 60 грн кэшбэка, начисленных за пополнение депозита СЭПом.
Было 180, а осталось 120. Прямо на глазах.
Само пополнение никуда не делось, но отображается "Пополнен, следующее пополнение 15.12." (это дата окончания депозита).
Я говорю: "Я пополнял 3 депозита!", поддержка: "Нет,два, вот смотрите!"
Такого еще не было... это что-то новое.
Все пополнения по депо есть в выписке по депо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:52
clientage написав: Искатель написав:
У меня пропало 60 грн кэшбэка, начисленных за пополнение депозита СЭПом.
Было 180, а осталось 120. Прямо на глазах.
Само пополнение никуда не делось, но отображается "Пополнен, следующее пополнение 15.12." (это дата окончания депозита).
Я говорю: "Я пополнял 3 депозита!", поддержка: "Нет,два, вот смотрите!"
Такого еще не было... это что-то новое.
Все пополнения по депо есть в выписке по депо
Да и в банке откуда СЭП отправлялся можно это проверить для себя.
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velvet
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:03
Все кончилось хорошо. Заставил их проверить все, набросал скринов... Вернули.
Но мне интересно, что это было вообще?
Надо более внимательно начинать следить за этим банком.
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Искатель
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:04
velvet написав: clientage написав: Искатель написав:
У меня пропало 60 грн кэшбэка, начисленных за пополнение депозита СЭПом.
Было 180, а осталось 120. Прямо на глазах.
Само пополнение никуда не делось, но отображается "Пополнен, следующее пополнение 15.12." (это дата окончания депозита).
Я говорю: "Я пополнял 3 депозита!", поддержка: "Нет,два, вот смотрите!"
Такого еще не было... это что-то новое.
Все пополнения по депо есть в выписке по депо
Да и в банке откуда СЭП отправлялся можно это проверить для себя.
Я пополнял вчера, а полным склерозом еще не страдаю
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Искатель
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:30
ukrprom2014 написав:
И где у нас их снять без комиссий
по идее выгоднее всего через обменник, естественно могут возникнуть потери при конвертации между нужными валютами на выходе
если интересует напишите в лс могу посоветовать какими пользовался для небольших сумм, в том числе с возможность получения налом
в целом в кошельке можно хранить максимум 6к долларов при максимальном уровне идентификации, при пополнении на 5к кошелек вполне могут заблокировать, как и при единоразовом переводе на другой кошелек
лучше уже биткоином переводить тогда
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wtf
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:45
Подскажите пожалуйста (вопрос нубский).
Белая карта никаких обязательств не подразумевает? Все, что нашел, да и по памяти, что это полный аналог черной, но точно ли?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:53
ГеннадийUA написав:
Подскажите пожалуйста (вопрос нубский).
Белая карта никаких обязательств не подразумевает? Все, что нашел, да и по памяти, что это полный аналог черной, но точно ли?
да.Единственное отличие что на нее не дают кредлимит.Ну физически если выпускать то фактически платно.
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посетитель
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