RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2135213621372138>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:36

  Искатель написав:У меня пропало 60 грн кэшбэка, начисленных за пополнение депозита СЭПом.

Было 180, а осталось 120. Прямо на глазах.
Само пополнение никуда не делось, но отображается "Пополнен, следующее пополнение 15.12." (это дата окончания депозита).

Я говорю: "Я пополнял 3 депозита!", поддержка: "Нет,два, вот смотрите!"
Такого еще не было... это что-то новое.

Все пополнения по депо есть в выписке по депо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33133
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2627 раз.
Подякували: 3895 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:52

  clientage написав:
  Искатель написав:У меня пропало 60 грн кэшбэка, начисленных за пополнение депозита СЭПом.

Было 180, а осталось 120. Прямо на глазах.
Само пополнение никуда не делось, но отображается "Пополнен, следующее пополнение 15.12." (это дата окончания депозита).

Я говорю: "Я пополнял 3 депозита!", поддержка: "Нет,два, вот смотрите!"
Такого еще не было... это что-то новое.

Все пополнения по депо есть в выписке по депо

Да и в банке откуда СЭП отправлялся можно это проверить для себя.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3232
З нами з: 06.03.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:03

Все кончилось хорошо. Заставил их проверить все, набросал скринов... Вернули.
Но мне интересно, что это было вообще?
Надо более внимательно начинать следить за этим банком.
Искатель
 
Повідомлень: 4224
З нами з: 22.02.16
Подякував: 633 раз.
Подякували: 2482 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:04

  velvet написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:У меня пропало 60 грн кэшбэка, начисленных за пополнение депозита СЭПом.

Было 180, а осталось 120. Прямо на глазах.
Само пополнение никуда не делось, но отображается "Пополнен, следующее пополнение 15.12." (это дата окончания депозита).

Я говорю: "Я пополнял 3 депозита!", поддержка: "Нет,два, вот смотрите!"
Такого еще не было... это что-то новое.

Все пополнения по депо есть в выписке по депо

Да и в банке откуда СЭП отправлялся можно это проверить для себя.

Я пополнял вчера, а полным склерозом еще не страдаю :)
Искатель
 
Повідомлень: 4224
З нами з: 22.02.16
Подякував: 633 раз.
Подякували: 2482 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:30

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:И где у нас их снять без комиссий

по идее выгоднее всего через обменник, естественно могут возникнуть потери при конвертации между нужными валютами на выходе
если интересует напишите в лс могу посоветовать какими пользовался для небольших сумм, в том числе с возможность получения налом
в целом в кошельке можно хранить максимум 6к долларов при максимальном уровне идентификации, при пополнении на 5к кошелек вполне могут заблокировать, как и при единоразовом переводе на другой кошелек
лучше уже биткоином переводить тогда
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 29.11.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:45

Белая карта

Подскажите пожалуйста (вопрос нубский).
Белая карта никаких обязательств не подразумевает? Все, что нашел, да и по памяти, что это полный аналог черной, но точно ли?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 129
З нами з: 01.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:53

  ГеннадийUA написав:Подскажите пожалуйста (вопрос нубский).
Белая карта никаких обязательств не подразумевает? Все, что нашел, да и по памяти, что это полный аналог черной, но точно ли?
да.Единственное отличие что на нее не дают кредлимит.Ну физически если выпускать то фактически платно.
посетитель
 
Повідомлень: 204
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:02

Re: Monobank

Вот как выглядит развод, если что. Но его нужно заранее просить при закрытии счета.
Из минусов - если не знаешь кодовой фразы, необходимой для юридически класифицируемого письменного обращения - будешь тратить хоть пол часа, хоть час, хоть дни впустую.
Зображення
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 783
З нами з: 23.07.18
Подякував: 247 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:05

Slx а в чем развод?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2550
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:17

  omb написав:Slx а в чем развод?

Наверное, в девичьей фамилии :-)
M-Audio
 
Повідомлень: 1892
З нами з: 23.03.11
Подякував: 325 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2135213621372138>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Aps і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21372)
04.12.2020 17:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.