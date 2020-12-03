velvet написав:clientage написав:Искатель написав:У меня пропало 60 грн кэшбэка, начисленных за пополнение депозита СЭПом.
Было 180, а осталось 120. Прямо на глазах.
Само пополнение никуда не делось, но отображается "Пополнен, следующее пополнение 15.12." (это дата окончания депозита).
Я говорю: "Я пополнял 3 депозита!", поддержка: "Нет,два, вот смотрите!"
Такого еще не было... это что-то новое.
Все пополнения по депо есть в выписке по депо
У меня та же фигня. Делал 6 пополнений в среду-пятница. Вчерашие-позавчерашние: пропали кешбеки и сами пополнения в выписке по 2, 1 на месте. 3 сегодняшние - нет ни кешбека, ни сумм в выписках. При этом на стартовой странице правильный остаток и пишет "поповнено"