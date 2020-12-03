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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2135213621372138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:59

  velvet написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:У меня пропало 60 грн кэшбэка, начисленных за пополнение депозита СЭПом.

Было 180, а осталось 120. Прямо на глазах.
Само пополнение никуда не делось, но отображается "Пополнен, следующее пополнение 15.12." (это дата окончания депозита).

Я говорю: "Я пополнял 3 депозита!", поддержка: "Нет,два, вот смотрите!"
Такого еще не было... это что-то новое.

Все пополнения по депо есть в выписке по депо

У меня та же фигня. Делал 6 пополнений в среду-пятница. Вчерашие-позавчерашние: пропали кешбеки и сами пополнения в выписке по 2, 1 на месте. 3 сегодняшние - нет ни кешбека, ни сумм в выписках. При этом на стартовой странице правильный остаток и пишет "поповнено"
AVF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:05

Re: Monobank

  Slx написав:Вот как выглядит развод, если что.
Зображення
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:39

  Slx написав:Вот как выглядит развод

Как я понимаю: развод - это прекращение стосункив, а не мошенничество.

ЗЫ. Развёлся с моней давным-давно. До сих пор жалею
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:43

mustbe аааа, точно :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:49

[/quote]
У меня та же фигня. Делал 6 пополнений в среду-пятница. Вчерашие-позавчерашние: пропали кешбеки и сами пополнения в выписке по 2, 1 на месте. 3 сегодняшние - нет ни кешбека, ни сумм в выписках. При этом на стартовой странице правильный остаток и пишет "поповнено"[/quote]
Нашли и все вернули за вчера-позавчера после звонка на горячку. В чате была та же история "пополнения не видим, оно происходит в течение 3 рабочих дней ", при этом там с сегодняшним помогли
AVF
 
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