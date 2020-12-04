Искатель написав:У меня пропало 60 грн кэшбэка, начисленных за пополнение депозита СЭПом.
Было 180, а осталось 120. Прямо на глазах. Само пополнение никуда не делось, но отображается "Пополнен, следующее пополнение 15.12." (это дата окончания депозита).
Я говорю: "Я пополнял 3 депозита!", поддержка: "Нет,два, вот смотрите!" Такого еще не было... это что-то новое.
Все пополнения по депо есть в выписке по депо
У меня та же фигня. Делал 6 пополнений в среду-пятница. Вчерашие-позавчерашние: пропали кешбеки и сами пополнения в выписке по 2, 1 на месте. 3 сегодняшние - нет ни кешбека, ни сумм в выписках. При этом на стартовой странице правильный остаток и пишет "поповнено"
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
[/quote] У меня та же фигня. Делал 6 пополнений в среду-пятница. Вчерашие-позавчерашние: пропали кешбеки и сами пополнения в выписке по 2, 1 на месте. 3 сегодняшние - нет ни кешбека, ни сумм в выписках. При этом на стартовой странице правильный остаток и пишет "поповнено"[/quote] Нашли и все вернули за вчера-позавчера после звонка на горячку. В чате была та же история "пополнения не видим, оно происходит в течение 3 рабочих дней ", при этом там с сегодняшним помогли