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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 02:05

  stas_rst написав:колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?
усе інше сум сумний ...
Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими


Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари".
Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, цирк :) Але не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес".
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:41

  wildlynx написав:
  stas_rst написав:колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?
усе інше сум сумний ...
Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими


Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари".
Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, цирк :) Але не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес".

Цікаво, а кінотеатри сюди не входять?
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Annet_
 
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