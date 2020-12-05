stas_rst написав:колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ? усе інше сум сумний ... Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими
Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари". Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, цирк Але не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес".
stas_rst написав:колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ? усе інше сум сумний ... Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими
Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари". Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, цирк Але не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес".
Цікаво, а кінотеатри сюди не входять?
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stas_rst написав:колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ? усе інше сум сумний ... Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими
Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари". Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, цирк Але не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес".