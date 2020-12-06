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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2136213721382139 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 96 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 9% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 40 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 35 Всього голосів : 96 Додано: Суб 05 гру, 2020 02:05 stas_rst написав: колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?

усе інше сум сумний ...

Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?усе інше сум сумний ...Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими



Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари".

Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, цирк Але не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес". Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари".Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, циркАле не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес". wildlynx Повідомлень: 85 З нами з: 14.04.16 Подякував: 77 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 18:41 wildlynx написав: stas_rst написав: колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?

усе інше сум сумний ...

Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?усе інше сум сумний ...Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими



Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари".

Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, цирк Але не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес". Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари".Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, циркАле не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес".

Цікаво, а кінотеатри сюди не входять? Цікаво, а кінотеатри сюди не входять? +50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/

Промо-код: DNVFS7A Annet_ Повідомлень: 400 З нами з: 29.03.14 Подякував: 28 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 00:02 Annet_ написав: wildlynx написав: stas_rst написав: колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?

усе інше сум сумний ...

Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?усе інше сум сумний ...Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими



Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари".

Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, цирк Але не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес". Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари".Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, циркАле не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес".

Цікаво, а кінотеатри сюди не входять? Цікаво, а кінотеатри сюди не входять?

Нет, кинотеатры у Мони отдельная категория Нет, кинотеатры у Мони отдельная категория gonzo Повідомлень: 188 З нами з: 05.01.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 13 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 15:51 AVF написав:

У меня та же фигня. Делал 6 пополнений в среду-пятница. Вчерашие-позавчерашние: пропали кешбеки и сами пополнения в выписке по 2, 1 на месте. 3 сегодняшние - нет ни кешбека, ни сумм в выписках. При этом на стартовой странице правильный остаток и пишет "поповнено"[/quote]

Нашли и все вернули за вчера-позавчера после звонка на горячку. В чате была та же история "пополнения не видим, оно происходит в течение 3 рабочих дней ", при этом там с сегодняшним помогли[/quote]



Если открывать депо, как получить этот кешбек? При открытии ввести номер карты донора, например скунс или ломбард подойдет? Они проверяют снял с меня донор комис или нет? Возможно есть исключения, спасибо. У меня та же фигня. Делал 6 пополнений в среду-пятница. Вчерашие-позавчерашние: пропали кешбеки и сами пополнения в выписке по 2, 1 на месте. 3 сегодняшние - нет ни кешбека, ни сумм в выписках. При этом на стартовой странице правильный остаток и пишет "поповнено"[/quote]Нашли и все вернули за вчера-позавчера после звонка на горячку. В чате была та же история "пополнения не видим, оно происходит в течение 3 рабочих дней ", при этом там с сегодняшним помогли[/quote]Если открывать депо, как получить этот кешбек? При открытии ввести номер карты донора, например скунс или ломбард подойдет? Они проверяют снял с меня донор комис или нет? Возможно есть исключения, спасибо. vcy Повідомлень: 87 З нами з: 07.06.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2136213721382139 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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