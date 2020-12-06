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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2137213821392140>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 02:05

  stas_rst написав:колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?
усе інше сум сумний ...
Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими


Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари".
Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, цирк :) Але не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес".
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:41

  wildlynx написав:
  stas_rst написав:колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?
усе інше сум сумний ...
Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими


Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари".
Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, цирк :) Але не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес".

Цікаво, а кінотеатри сюди не входять?
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:22

  Искатель написав:У меня пропало 60 грн кэшбэка, начисленных за пополнение депозита СЭПом.
А можно уточнить, что за кэшбэк за пополнение депо и где об этом прочитать?
gunchak
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:02

  Annet_ написав:
  wildlynx написав:
  stas_rst написав:колеги, що за звір "Розваги" ? де його кормити ?
усе інше сум сумний ...
Аптеки, таксі і продукти ... усе перекрито іншими


Як не дивно, у "Розваги" Моно входить MCC 5945, у Альфи він у категорії "Дитячі товари". Відповідно, усі магазини типу CMIK, Будинок іграшок мають туди попадати. Але інший "дитячий" MCC 5641 Альфи (дитячий одяг - я таких магазинів ще не зустрічав) - у Моно входить до "Одяг та взуття". Це тому, що у Моно немає окремої категорії "Дитячі товари".
Також у "Розваги" (повна назва - Розваги та спорт) Моно входить боулінг (перевіряв у SkyMall), має також входити більярд, гольф, цирк :) Але не входять магазини спорт. одягу (MCC 5655) - у Альфи входять до "Спорт та фітнес".

Цікаво, а кінотеатри сюди не входять?

Нет, кинотеатры у Мони отдельная категория
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:51

  AVF написав:

У меня та же фигня. Делал 6 пополнений в среду-пятница. Вчерашие-позавчерашние: пропали кешбеки и сами пополнения в выписке по 2, 1 на месте. 3 сегодняшние - нет ни кешбека, ни сумм в выписках. При этом на стартовой странице правильный остаток и пишет "поповнено"[/quote]
Нашли и все вернули за вчера-позавчера после звонка на горячку. В чате была та же история "пополнения не видим, оно происходит в течение 3 рабочих дней ", при этом там с сегодняшним помогли[/quote]

Если открывать депо, как получить этот кешбек? При открытии ввести номер карты донора, например скунс или ломбард подойдет? Они проверяют снял с меня донор комис или нет? Возможно есть исключения, спасибо.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:17

Re: Monobank

  vcy написав:Если открывать депо, как получить этот кешбек? При открытии ввести номер карты донора, например скунс или ломбард подойдет? Они проверяют снял с меня донор комис или нет? Возможно есть исключения, спасибо.

обсуждение в лс
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Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:52

wildlynx Дякую за коментар ! і в карму - теж :)
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:35

У меня пропал кешбек за депозит. Из 3-х пополненных депо 1 декабря почему-то по самому большому вдруг убрали кешбек в какой-то момент. Обратился в сб в поддержку - та пообещала в течение 1 дня разобраться, но пока молчат.
Это новые приколы Мони? Недавно ведь была такая же ситуация у коллеги тут.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:36

Искатель

От кого отправлять чтобы начислили?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:39

Думал уже дно, но снизу постучали. В отделении Универсала (он же Моня) отказались принять евро, полученные ранее у них же. Сказали, что банкнота ветхая.
То, что эту банкноту выдали мне в этом же отделении, в этой же кассе и этим же кассиром их не впечатлило .
И тут же предложили принять купюру с комиссией. Похоже, что это схема. Сначала напарить клиенту ветхую валюту, а потом заработать на комиссии. Это уже не первый раз.
DONALD
 
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