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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:43
DONALD к сожалению, много кто этим страдает... надо было уточнить приймут ли они ее на депозит
Кешбечные карты!
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:47
DONALD а визуально как банкнота? В порядке или правда есть признаки ветхости?
Но в любом случае тот факт что вам ее дали "вот прям тут же" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность. Банки (к сожалению) и вправду могут не принимать банкноты иностранной валюты с признаками ветхости (раньше требования НБУ были жестче - теперь все дано на откуп банку). Поэтому надо внимательнее смотреть что берете в банке, чтобы потом не оказаться в Вашей ситуации. С другой стороны если Вы или кто из знакомых бывает в Европе - расплатиться там не составит труда (конечно если бона не полностью "убитая").
А по инструкции кассира даже если вы вот только что получили у нее деньги и отошли от кассы на метр (при этом деньги были хотя бы секунду не в зоне видимости кассира), то у вас на руках уже ваши личные деньги, а не те что только что выдал кассир. И если с ними надо что-то сделать (обменять, внести на счет и т.п.) кассир обязан принимать их как абсолютно новые деньги которых он никогда не видел даже если они будут обандеролены лентой с его ФИО.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:50
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:58
Может я некорректно написал-я её получил не прям тут же, а раньше, в ноябре. Но все имеющиеся у меня евро-из этой кассы. Когда я их получал, они вызвали некоторые сомнения, но все признаки подлинности были на месте. И эта же кассир уверила, что всё ок, купюра нормальная. Она подлинная, нет никаких разрывов, проколов, надписей и т.п. Она якобы "постиранная" со слов кассира.
Понимаю, что всё с моих слов, но это уже не первый раз выдают старьё, я отказываюсь, говорят что других нет и это нормальные деньги. А потом сами же не берут.
Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет"
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:12
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