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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2137213821392140 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 96 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 9% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 40 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 35 Всього голосів : 96 Додано: Пон 07 гру, 2020 16:43 DONALD к сожалению, много кто этим страдает... надо было уточнить приймут ли они ее на депозит Кешбечные карты! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк Вопросы - в личку! omb Повідомлень: 2569 З нами з: 08.04.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 16:47 DONALD а визуально как банкнота? В порядке или правда есть признаки ветхости?

Но в любом случае тот факт что вам ее дали "вот прям тут же" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность. Банки (к сожалению) и вправду могут не принимать банкноты иностранной валюты с признаками ветхости (раньше требования НБУ были жестче - теперь все дано на откуп банку). Поэтому надо внимательнее смотреть что берете в банке, чтобы потом не оказаться в Вашей ситуации. С другой стороны если Вы или кто из знакомых бывает в Европе - расплатиться там не составит труда (конечно если бона не полностью "убитая").

А по инструкции кассира даже если вы вот только что получили у нее деньги и отошли от кассы на метр (при этом деньги были хотя бы секунду не в зоне видимости кассира), то у вас на руках уже ваши личные деньги, а не те что только что выдал кассир. И если с ними надо что-то сделать (обменять, внести на счет и т.п.) кассир обязан принимать их как абсолютно новые деньги которых он никогда не видел даже если они будут обандеролены лентой с его ФИО. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5234 З нами з: 20.03.15 Подякував: 91 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 17:50 omb написав: DONALD к сожалению, много кто этим страдает... надо было уточнить приймут ли они ее на депозит к сожалению, много кто этим страдает... надо было уточнить приймут ли они ее на депозит

Отказались принимать без комиссии в любом виде (на карту, на депозит, на обмен). Отказались принимать без комиссии в любом виде (на карту, на депозит, на обмен). DONALD Повідомлень: 233 З нами з: 23.06.16 Подякував: 31 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 17:58 Flamingo написав: DONALD а визуально как банкнота? В порядке или правда есть признаки ветхости?

Но в любом случае тот факт что вам ее дали "вот прям тут же" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность. ? В порядке или правда есть признаки ветхости?Но в любом случае тот факт что вам ее дали "" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность.

Может я некорректно написал-я её получил не прям тут же, а раньше, в ноябре. Но все имеющиеся у меня евро-из этой кассы. Когда я их получал, они вызвали некоторые сомнения, но все признаки подлинности были на месте. И эта же кассир уверила, что всё ок, купюра нормальная. Она подлинная, нет никаких разрывов, проколов, надписей и т.п. Она якобы "постиранная" со слов кассира.

Понимаю, что всё с моих слов, но это уже не первый раз выдают старьё, я отказываюсь, говорят что других нет и это нормальные деньги. А потом сами же не берут.

Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет" Может я некорректно написал-я её получил не прям тут же, а раньше, в ноябре. Но все имеющиеся у меня евро-из этой кассы. Когда я их получал, они вызвали некоторые сомнения, но все признаки подлинности были на месте. И эта же кассир уверила, что всё ок, купюра нормальная. Она подлинная, нет никаких разрывов, проколов, надписей и т.п. Она якобы "постиранная" со слов кассира.Понимаю, что всё с моих слов, но это уже не первый раз выдают старьё, я отказываюсь, говорят что других нет и это нормальные деньги. А потом сами же не берут.Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет" DONALD Повідомлень: 233 З нами з: 23.06.16 Подякував: 31 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 18:12 DONALD написав: ,

Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет" Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет"

они там на фотографиях паспортов натренировались

определять ветхость

и если что - карту оформлять отказывались они там на фотографиях паспортов натренировалисьопределять ветхостьи если что - карту оформлять отказывались J Повідомлень: 5045 З нами з: 19.01.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 18:54 DONALD написав: Flamingo написав: DONALD а визуально как банкнота? В порядке или правда есть признаки ветхости?

Но в любом случае тот факт что вам ее дали "вот прям тут же" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность. ? В порядке или правда есть признаки ветхости?Но в любом случае тот факт что вам ее дали "" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность.

Может я некорректно написал-я её получил не прям тут же, а раньше, в ноябре. Но все имеющиеся у меня евро-из этой кассы. Когда я их получал, они вызвали некоторые сомнения, но все признаки подлинности были на месте. И эта же кассир уверила, что всё ок, купюра нормальная. Она подлинная, нет никаких разрывов, проколов, надписей и т.п. Она якобы "постиранная" со слов кассира.

Понимаю, что всё с моих слов, но это уже не первый раз выдают старьё, я отказываюсь, говорят что других нет и это нормальные деньги. А потом сами же не берут.

Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет" Может я некорректно написал-я её получил не прям тут же, а раньше, в ноябре. Но все имеющиеся у меня евро-из этой кассы. Когда я их получал, они вызвали некоторые сомнения, но все признаки подлинности были на месте. И эта же кассир уверила, что всё ок, купюра нормальная. Она подлинная, нет никаких разрывов, проколов, надписей и т.п. Она якобы "постиранная" со слов кассира.Понимаю, что всё с моих слов, но это уже не первый раз выдают старьё, я отказываюсь, говорят что других нет и это нормальные деньги. А потом сами же не берут.Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет" адрес отделения напишите что б другие были в курсе адрес отделения напишите что б другие были в курсе посетитель Повідомлень: 212 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 19:41 DONALD ну впредь можно жаловаться на кассира и таки не брать Кешбечные карты! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк Вопросы - в личку! omb Повідомлень: 2569 З нами з: 08.04.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 198 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2137213821392140 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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