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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:43
DONALD к сожалению, много кто этим страдает... надо было уточнить приймут ли они ее на депозит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 07 гру, 2020 16:47
DONALD а визуально как банкнота? В порядке или правда есть признаки ветхости?
Но в любом случае тот факт что вам ее дали "вот прям тут же" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность. Банки (к сожалению) и вправду могут не принимать банкноты иностранной валюты с признаками ветхости (раньше требования НБУ были жестче - теперь все дано на откуп банку). Поэтому надо внимательнее смотреть что берете в банке, чтобы потом не оказаться в Вашей ситуации. С другой стороны если Вы или кто из знакомых бывает в Европе - расплатиться там не составит труда (конечно если бона не полностью "убитая").
А по инструкции кассира даже если вы вот только что получили у нее деньги и отошли от кассы на метр (при этом деньги были хотя бы секунду не в зоне видимости кассира), то у вас на руках уже ваши личные деньги, а не те что только что выдал кассир. И если с ними надо что-то сделать (обменять, внести на счет и т.п.) кассир обязан принимать их как абсолютно новые деньги которых он никогда не видел даже если они будут обандеролены лентой с его ФИО.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:50
omb написав:DONALD
к сожалению, много кто этим страдает... надо было уточнить приймут ли они ее на депозит
Отказались принимать без комиссии в любом виде (на карту, на депозит, на обмен).
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DONALD
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:58
Flamingo написав:DONALD
а визуально как банкнота
? В порядке или правда есть признаки ветхости?
Но в любом случае тот факт что вам ее дали "вот прям тут же
" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность.
Может я некорректно написал-я её получил не прям тут же, а раньше, в ноябре. Но все имеющиеся у меня евро-из этой кассы. Когда я их получал, они вызвали некоторые сомнения, но все признаки подлинности были на месте. И эта же кассир уверила, что всё ок, купюра нормальная. Она подлинная, нет никаких разрывов, проколов, надписей и т.п. Она якобы "постиранная" со слов кассира.
Понимаю, что всё с моих слов, но это уже не первый раз выдают старьё, я отказываюсь, говорят что других нет и это нормальные деньги. А потом сами же не берут.
Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет"
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DONALD
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Додано: Пон 07 гру, 2020 18:12
DONALD написав:
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Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет"
они там на фотографиях паспортов натренировались
определять ветхость
и если что - карту оформлять отказывались
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Додано: Пон 07 гру, 2020 18:54
DONALD написав: Flamingo написав:DONALD
а визуально как банкнота
? В порядке или правда есть признаки ветхости?
Но в любом случае тот факт что вам ее дали "вот прям тут же
" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность.
Может я некорректно написал-я её получил не прям тут же, а раньше, в ноябре. Но все имеющиеся у меня евро-из этой кассы. Когда я их получал, они вызвали некоторые сомнения, но все признаки подлинности были на месте. И эта же кассир уверила, что всё ок, купюра нормальная. Она подлинная, нет никаких разрывов, проколов, надписей и т.п. Она якобы "постиранная" со слов кассира.
Понимаю, что всё с моих слов, но это уже не первый раз выдают старьё, я отказываюсь, говорят что других нет и это нормальные деньги. А потом сами же не берут.
Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет"
адрес отделения напишите что б другие были в курсе
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:41
DONALD ну впредь можно жаловаться на кассира и таки не брать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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