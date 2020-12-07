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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:43
DONALD к сожалению, много кто этим страдает... надо было уточнить приймут ли они ее на депозит
Кешбечные карты!
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:47
DONALD а визуально как банкнота? В порядке или правда есть признаки ветхости?
Но в любом случае тот факт что вам ее дали "вот прям тут же" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность. Банки (к сожалению) и вправду могут не принимать банкноты иностранной валюты с признаками ветхости (раньше требования НБУ были жестче - теперь все дано на откуп банку). Поэтому надо внимательнее смотреть что берете в банке, чтобы потом не оказаться в Вашей ситуации. С другой стороны если Вы или кто из знакомых бывает в Европе - расплатиться там не составит труда (конечно если бона не полностью "убитая").
А по инструкции кассира даже если вы вот только что получили у нее деньги и отошли от кассы на метр (при этом деньги были хотя бы секунду не в зоне видимости кассира), то у вас на руках уже ваши личные деньги, а не те что только что выдал кассир. И если с ними надо что-то сделать (обменять, внести на счет и т.п.) кассир обязан принимать их как абсолютно новые деньги которых он никогда не видел даже если они будут обандеролены лентой с его ФИО.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:50
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:58
Может я некорректно написал-я её получил не прям тут же, а раньше, в ноябре. Но все имеющиеся у меня евро-из этой кассы. Когда я их получал, они вызвали некоторые сомнения, но все признаки подлинности были на месте. И эта же кассир уверила, что всё ок, купюра нормальная. Она подлинная, нет никаких разрывов, проколов, надписей и т.п. Она якобы "постиранная" со слов кассира.
Понимаю, что всё с моих слов, но это уже не первый раз выдают старьё, я отказываюсь, говорят что других нет и это нормальные деньги. А потом сами же не берут.
Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет"
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:12
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:54
адрес отделения напишите что б другие были в курсе
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:41
DONALD ну впредь можно жаловаться на кассира и таки не брать
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 гру, 2020 03:07
Monobank
Да, к сожалению сейчас кассир может сам "определять ветхость" и отказываться принимать абсолютно нормальные купюры (зарабатывать свой бонус предлагая обмен по курсу на 3-5% ниже номинала или передержку 1-3 месяца на депозите).
Но в эту игру можно и нужно "играть вдвоем".
Когда в А-Банке кассир отказалась принять одну купюру - вечером пришлось обратиться в ТП и оставить жалобу, подробно расписав проблеммы банка возникшие в результате ее самоуправства (деньги вносились для SWIFT-перевода на IB, из-за того что сумма перевода по факту оказалась на $100 меньше изначально заявленной - IB пришлось зачислять перевод вручную и с задержкой в несколько часов). При аналогичном платеже через 2 недели - ранее "ветхая" купюра внезапно оказалась вполне нормальной, я даже передал ее отдельно от всех остальных и напомнил кассиру, что в прошлый раз она принимать ее отказалась
В отделении Аккорда где года полтора назад на ровном месте "забраковали" несколько купюр и пытались развести на депозит - при обмене мои требования к состоянию долларовых/евровых купюр - тоже чуть выше требований этого банка и кассира и пожалуй несколько неадекватны, но эту игру начал не я...
У монополистов типа б/у Приват и мелких карманных банков - похоже действительно поставленная на поток схема
С приличными банками типа Универсала - вполне решаемо через аргументированное обращение в поддержку (буквально 2 недели назад обратился в Mono с жалобой по поводу того что депозит в пол-фонда выдали 100-гривневыми купюрами - через 2 дня второй такой-же получил 1 пачкой по 1000 - т.е. они адекватно реагируют не только на жалобы, но даже на некоторые хотелки).
Если Вы в Киеве - то в окресностях Шулявки и КПИ большинство обменок спокойно принимают купюры в практически любом разумном состоянии.
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