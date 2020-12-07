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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2137213821392140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:43

DONALD к сожалению, много кто этим страдает... надо было уточнить приймут ли они ее на депозит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:47

DONALD а визуально как банкнота? В порядке или правда есть признаки ветхости?
Но в любом случае тот факт что вам ее дали "вот прям тут же" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность. Банки (к сожалению) и вправду могут не принимать банкноты иностранной валюты с признаками ветхости (раньше требования НБУ были жестче - теперь все дано на откуп банку). Поэтому надо внимательнее смотреть что берете в банке, чтобы потом не оказаться в Вашей ситуации. С другой стороны если Вы или кто из знакомых бывает в Европе - расплатиться там не составит труда (конечно если бона не полностью "убитая").
А по инструкции кассира даже если вы вот только что получили у нее деньги и отошли от кассы на метр (при этом деньги были хотя бы секунду не в зоне видимости кассира), то у вас на руках уже ваши личные деньги, а не те что только что выдал кассир. И если с ними надо что-то сделать (обменять, внести на счет и т.п.) кассир обязан принимать их как абсолютно новые деньги которых он никогда не видел даже если они будут обандеролены лентой с его ФИО.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:50

  omb написав:DONALD к сожалению, много кто этим страдает... надо было уточнить приймут ли они ее на депозит

Отказались принимать без комиссии в любом виде (на карту, на депозит, на обмен).
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:58

  Flamingo написав:DONALD а визуально как банкнота? В порядке или правда есть признаки ветхости?
Но в любом случае тот факт что вам ее дали "вот прям тут же" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность.

Может я некорректно написал-я её получил не прям тут же, а раньше, в ноябре. Но все имеющиеся у меня евро-из этой кассы. Когда я их получал, они вызвали некоторые сомнения, но все признаки подлинности были на месте. И эта же кассир уверила, что всё ок, купюра нормальная. Она подлинная, нет никаких разрывов, проколов, надписей и т.п. Она якобы "постиранная" со слов кассира.
Понимаю, что всё с моих слов, но это уже не первый раз выдают старьё, я отказываюсь, говорят что других нет и это нормальные деньги. А потом сами же не берут.
Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет" :shock:
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:12

  DONALD написав:,
Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет" :shock:

они там на фотографиях паспортов натренировались
определять ветхость
и если что - карту оформлять отказывались
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:54

  DONALD написав:
  Flamingo написав:DONALD а визуально как банкнота? В порядке или правда есть признаки ветхости?
Но в любом случае тот факт что вам ее дали "вот прям тут же" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность.

Может я некорректно написал-я её получил не прям тут же, а раньше, в ноябре. Но все имеющиеся у меня евро-из этой кассы. Когда я их получал, они вызвали некоторые сомнения, но все признаки подлинности были на месте. И эта же кассир уверила, что всё ок, купюра нормальная. Она подлинная, нет никаких разрывов, проколов, надписей и т.п. Она якобы "постиранная" со слов кассира.
Понимаю, что всё с моих слов, но это уже не первый раз выдают старьё, я отказываюсь, говорят что других нет и это нормальные деньги. А потом сами же не берут.
Ну и реакция горячки Мони: "Сфотографируйте и отправьте нам в мессенджер и мы по фото определим ветхая она или нет" :shock:
адрес отделения напишите что б другие были в курсе
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:41

DONALD ну впредь можно жаловаться на кассира и таки не брать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 03:07

Monobank

  Flamingo написав:DONALD а визуально как банкнота? В порядке или правда есть признаки ветхости?
Но в любом случае тот факт что вам ее дали "вот прям тут же" - абсолютно ничего не значит. Если Вы согласились ее взять, если она Вас устроила - это уже все Ваша ответственность. Банки (к сожалению) и вправду могут не принимать банкноты иностранной валюты с признаками ветхости (раньше требования НБУ были жестче - теперь все дано на откуп банку). Поэтому надо внимательнее смотреть что берете в банке, чтобы потом не оказаться в Вашей ситуации.

Да, к сожалению сейчас кассир может сам "определять ветхость" и отказываться принимать абсолютно нормальные купюры (зарабатывать свой бонус предлагая обмен по курсу на 3-5% ниже номинала или передержку 1-3 месяца на депозите).
Но в эту игру можно и нужно "играть вдвоем".
Когда в А-Банке кассир отказалась принять одну купюру - вечером пришлось обратиться в ТП и оставить жалобу, подробно расписав проблеммы банка возникшие в результате ее самоуправства (деньги вносились для SWIFT-перевода на IB, из-за того что сумма перевода по факту оказалась на $100 меньше изначально заявленной - IB пришлось зачислять перевод вручную и с задержкой в несколько часов). При аналогичном платеже через 2 недели - ранее "ветхая" купюра внезапно оказалась вполне нормальной, я даже передал ее отдельно от всех остальных и напомнил кассиру, что в прошлый раз она принимать ее отказалась :evil:
В отделении Аккорда где года полтора назад на ровном месте "забраковали" несколько купюр и пытались развести на депозит - при обмене мои требования к состоянию долларовых/евровых купюр - тоже чуть выше требований этого банка и кассира и пожалуй несколько неадекватны, но эту игру начал не я...

  DONALD написав:Думал уже дно, но снизу постучали. В отделении Универсала (он же Моня) отказались принять евро, полученные ранее у них же. Сказали, что банкнота ветхая.
То, что эту банкноту выдали мне в этом же отделении, в этой же кассе и этим же кассиром их не впечатлило .
И тут же предложили принять купюру с комиссией. Похоже, что это схема. Сначала напарить клиенту ветхую валюту, а потом заработать на комиссии. Это уже не первый раз.

У монополистов типа б/у Приват и мелких карманных банков - похоже действительно поставленная на поток схема :(
С приличными банками типа Универсала - вполне решаемо через аргументированное обращение в поддержку (буквально 2 недели назад обратился в Mono с жалобой по поводу того что депозит в пол-фонда выдали 100-гривневыми купюрами - через 2 дня второй такой-же получил 1 пачкой по 1000 - т.е. они адекватно реагируют не только на жалобы, но даже на некоторые хотелки).

Если Вы в Киеве - то в окресностях Шулявки и КПИ большинство обменок спокойно принимают купюры в практически любом разумном состоянии.
candle645
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