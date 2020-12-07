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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:26
DONALD ну они набрали обороты и теперь могут себе позволить
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:06
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:59
Животинка-это хорошо, но Моня тут особо не поможет. Если говорить о чистой категории "Животные"-тогда отлично. Но она, кажись за год была 2 или 3 раза всего. А партнёрский MasterZoo-ни о чём. Это самая дорогая сеть. И 10% (по факту 8%) кешбека обычно даже не уравнивают цену с другими магазинами. И речь, естественно, об одних и тех товарах.
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