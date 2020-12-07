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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:26
DONALD
ну они набрали обороты и теперь могут себе позволить
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:06
Vorlon написав:
В этом месяце как раз год, как я последний раз пользовался категориями от банка
а у меня этот год самый активный у мони.
заведите животинку какую нить
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mephala
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Додано: Вів 08 гру, 2020 14:59
mephala написав: Vorlon написав:
В этом месяце как раз год, как я последний раз пользовался категориями от банка
а у меня этот год самый активный у мони.
заведите животинку какую нить
Животинка-это хорошо, но Моня тут особо не поможет. Если говорить о чистой категории "Животные"-тогда отлично. Но она, кажись за год была 2 или 3 раза всего. А партнёрский MasterZoo-ни о чём. Это самая дорогая сеть. И 10% (по факту 8%) кешбека обычно даже не уравнивают цену с другими магазинами. И речь, естественно, об одних и тех товарах.
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DONALD
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:51
DONALD
пролистайте этот год - 6 раз было точно.
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mephala
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:30
DONALD написав:
С учётом того, что у Мони всегда один из худших в Украине курсов валютообмена-я принял более радикальное решение. Прекращаю менять валюту в Моне, закрыл все валютные карты. Есть более интересные альтернативы как по курсу, так и по скорости вывода.
Відчутно кращі альтернативи завжди були. Ще жодного разу не виникало бажання обміняти тут валюту. Цікаво, чим до цього приваблював обмін саме у моні. А для валютних карток є інше застосування. Тому, справа ваша, але я підстав їх закривати не бачу, ну крім "насолити кондуктору".
DONALD написав:
Но она, кажись за год была 2 или 3 раза всего.
Вони вже відверто замахали тими тваринами. Були періоди, коли кілька місяців поспіль давали цю категорію - хоч ферму відкривай.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:51
и такси интересное было и животные и ева 11%, явно не полочная карта
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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