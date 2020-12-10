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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:26
DONALD ну они набрали обороты и теперь могут себе позволить
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:06
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:59
Животинка-это хорошо, но Моня тут особо не поможет. Если говорить о чистой категории "Животные"-тогда отлично. Но она, кажись за год была 2 или 3 раза всего. А партнёрский MasterZoo-ни о чём. Это самая дорогая сеть. И 10% (по факту 8%) кешбека обычно даже не уравнивают цену с другими магазинами. И речь, естественно, об одних и тех товарах.
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:30
Re: Monobank
Відчутно кращі альтернативи завжди були. Ще жодного разу не виникало бажання обміняти тут валюту. Цікаво, чим до цього приваблював обмін саме у моні. А для валютних карток є інше застосування. Тому, справа ваша, але я підстав їх закривати не бачу, ну крім "насолити кондуктору".
Вони вже відверто замахали тими тваринами. Були періоди, коли кілька місяців поспіль давали цю категорію - хоч ферму відкривай.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:51
и такси интересное было и животные и ева 11%, явно не полочная карта
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:12
Відчутно кращі альтернативи завжди були. Ще жодного разу не виникало бажання обміняти тут валюту. Цікаво, чим до цього приваблював обмін саме у моні. А для валютних карток є інше застосування. Тому, справа ваша, але я підстав їх закривати не бачу, ну крім "насолити кондуктору".
Да при чём тут "кондуктор"?
Любая карта-это инструмент. Удобно и выгодно-пользуюсь. Неудобно и/или невыгодно-закрываю.
В психологии есть понятие вторичной выгоды. Вот онлайн обмен в Моне был удобен, несмотря на плохой курс, простотой, безглючностью (раньше), удобным расположением отделения, выводом без комиссии через 1 мес.депо. Ещё и проценты какие-то платили по депо. И главное-не намахивали с ветхой валютой. Теперь минусы остались, прибавились новые, а плюсы растворились как с белых яблонь дым.
А держать открытыми 100500 карт, которыми не пользуешься-не мой метод.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 05:25
Re: Monobank
Пришло обновление для платформы Android. В бета-версии 1.34.0 по слетали все сохранённые шаблоны платежей коммунальных услуг и по произвольным реквизитам.
Зато появились регулярные платежи...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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