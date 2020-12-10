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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2138213921402141

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:26

DONALD ну они набрали обороты и теперь могут себе позволить :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2597
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:06

  Vorlon написав:В этом месяце как раз год, как я последний раз пользовался категориями от банка :lol:


а у меня этот год самый активный у мони.
заведите животинку какую нить :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:59

  mephala написав:
  Vorlon написав:В этом месяце как раз год, как я последний раз пользовался категориями от банка :lol:


а у меня этот год самый активный у мони.
заведите животинку какую нить :mrgreen:

Животинка-это хорошо, но Моня тут особо не поможет. Если говорить о чистой категории "Животные"-тогда отлично. Но она, кажись за год была 2 или 3 раза всего. А партнёрский MasterZoo-ни о чём. Это самая дорогая сеть. И 10% (по факту 8%) кешбека обычно даже не уравнивают цену с другими магазинами. И речь, естественно, об одних и тех товарах.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:51

DONALD
пролистайте этот год - 6 раз было точно.
mephala
 
Повідомлень: 7053
З нами з: 07.04.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 789 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:30

Re: Monobank

  DONALD написав:С учётом того, что у Мони всегда один из худших в Украине курсов валютообмена-я принял более радикальное решение. Прекращаю менять валюту в Моне, закрыл все валютные карты. Есть более интересные альтернативы как по курсу, так и по скорости вывода.

Відчутно кращі альтернативи завжди були. Ще жодного разу не виникало бажання обміняти тут валюту. Цікаво, чим до цього приваблював обмін саме у моні. А для валютних карток є інше застосування. Тому, справа ваша, але я підстав їх закривати не бачу, ну крім "насолити кондуктору".

  DONALD написав:Но она, кажись за год была 2 или 3 раза всего.

Вони вже відверто замахали тими тваринами. Були періоди, коли кілька місяців поспіль давали цю категорію - хоч ферму відкривай.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5131
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:51

и такси интересное было и животные и ева 11%, явно не полочная карта :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2597
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 199 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:12

  klug написав:
  DONALD написав:С учётом того, что у Мони всегда один из худших в Украине курсов валютообмена-я принял более радикальное решение. Прекращаю менять валюту в Моне, закрыл все валютные карты. Есть более интересные альтернативы как по курсу, так и по скорости вывода.

Відчутно кращі альтернативи завжди були. Ще жодного разу не виникало бажання обміняти тут валюту. Цікаво, чим до цього приваблював обмін саме у моні. А для валютних карток є інше застосування. Тому, справа ваша, але я підстав їх закривати не бачу, ну крім "насолити кондуктору".
Да при чём тут "кондуктор"? :D
Любая карта-это инструмент. Удобно и выгодно-пользуюсь. Неудобно и/или невыгодно-закрываю.
В психологии есть понятие вторичной выгоды. Вот онлайн обмен в Моне был удобен, несмотря на плохой курс, простотой, безглючностью (раньше), удобным расположением отделения, выводом без комиссии через 1 мес.депо. Ещё и проценты какие-то платили по депо. И главное-не намахивали с ветхой валютой. Теперь минусы остались, прибавились новые, а плюсы растворились как с белых яблонь дым.
А держать открытыми 100500 карт, которыми не пользуешься-не мой метод.
DONALD
 
Повідомлень: 238
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 05:25

Re: Monobank

Пришло обновление для платформы Android. В бета-версии 1.34.0 по слетали все сохранённые шаблоны платежей коммунальных услуг и по произвольным реквизитам.

Зато появились регулярные платежи...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2741
З нами з: 08.03.18
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  #<1 ... 2138213921402141
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