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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:18
omb написав:ukrprom2014
ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули
А из-за налога ещё и в минусе окажешься)
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