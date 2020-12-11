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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:18
omb написав:ukrprom2014
ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули
А из-за налога ещё и в минусе окажешься)
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Adast
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Додано: Суб 12 гру, 2020 07:34
Adast написав: omb написав:ukrprom2014
ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули
А из-за налога ещё и в минусе окажешься)
Какого налога? Тут нет дохода.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 12 гру, 2020 07:36
omb написав:ukrprom2014
ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули
Стандартная схема покупки СИМ-карты с уже присутствующей на счету суммой равной или меньшей сумме покупки. Работает десятки лет и не только у нас.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
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- Повідомлень: 2277
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Додано: Суб 12 гру, 2020 12:03
Відкрив для себе що Монобанк вміє робити перекази між своїми картками в USD та EUR напряму по курсу USD/EUR минуючи гривню. Вважаючи на те як скачуть ці дві валюти один до одного можна зловити вигоду (пару раз навіть вдалось).
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Eldarien
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