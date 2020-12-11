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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2139214021412142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:18

  omb написав:ukrprom2014 ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули

А из-за налога ещё и в минусе окажешься)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 07:34

  Adast написав:
  omb написав:ukrprom2014 ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули

А из-за налога ещё и в минусе окажешься)

Какого налога? Тут нет дохода.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 07:36

  omb написав:ukrprom2014 ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули

Стандартная схема покупки СИМ-карты с уже присутствующей на счету суммой равной или меньшей сумме покупки. Работает десятки лет и не только у нас.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 2277
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:03

Відкрив для себе що Монобанк вміє робити перекази між своїми картками в USD та EUR напряму по курсу USD/EUR минуючи гривню. Вважаючи на те як скачуть ці дві валюти один до одного можна зловити вигоду (пару раз навіть вдалось).
Eldarien
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:02

  vitaliy_berdinskikh написав:Стандартная схема покупки СИМ-карты с уже присутствующей на счету суммой равной или меньшей сумме покупки. Работает десятки лет и не только у нас.
когда есть альтернатива - просто получить 50 грн :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:35

  omb написав:ukrprom2014 ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули

А я считаю что кассиры Новуса теперь озолотятся на простенькой двухходовочке :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:39

  Eldarien написав:Відкрив для себе що Монобанк вміє робити перекази між своїми картками в USD та EUR напряму по курсу USD/EUR минуючи гривню. Вважаючи на те як скачуть ці дві валюти один до одного можна зловити вигоду (пару раз навіть вдалось).

Ну такое. Сначала купи валюту фактически по самому невыгодному курсу. А когда придёт время выходить в кеш-насыпят ветхими пятидесятками времён президентства Буша старшего.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:21

К ДОБРУ ИЛИ К ХУДУ ?

Банк увеличил кр.лимит на 120%(получ. трехзначное число)
щедрость которую я не заказывала :oops:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:27

  хуторянка написав:Банк увеличил кр.лимит на 120%(получ. трехзначное число)
щедрость которую я не заказывала :oops:

ИМХО. Если не знаете, шо делать с кредлимитом, то режЬте, но не до 0, а дето до 5..10К
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:30

Re: Monobank

  clientage написав:ИМХО. Если не знаете, шо делать с кредлимитом, то режЬте, но не до 0, а дето до 5..10К
самое оно - излишняя кредитная нагрузка только вредит
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Goodman
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