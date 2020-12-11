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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 14:48
уменьшать раньше как то не решалась-думала отберут "последнее"
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Суб 12 гру, 2020 14:56
Re: Monobank
Иногда логика УБКИ непонятна - у меня рейтинг снижался с уменьшением суммы лимитов по картам, и рос с открытием новых.
Моно тоже сегодня прислал, что повышает, немного по карте и значительно по рассрочке
Додано: Суб 12 гру, 2020 15:52
Внести можна вже у валюті. Якщо вам не подобається Універсал, то винести можна через А-Банк. Хто не хоче робити - шукає відмазки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:13
ну как это, а партнерские предложения
Кешбечные карты!
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