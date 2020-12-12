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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:48

:mrgreen: уменьшать раньше как то не решалась-думала отберут "последнее"
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:51

Моно как-то не особо мотивирует кредлимит использовать :(
Adast
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:56

Re: Monobank

Goodman написав:
  clientage написав:ИМХО. Если не знаете, шо делать с кредлимитом, то режЬте, но не до 0, а дето до 5..10К
самое оно - излишняя кредитная нагрузка только вредит
Иногда логика УБКИ непонятна - у меня рейтинг снижался с уменьшением суммы лимитов по картам, и рос с открытием новых.
Моно тоже сегодня прислал, что повышает, немного по карте и значительно по рассрочке
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:52

  DONALD написав:
  Eldarien написав:Відкрив для себе що Монобанк вміє робити перекази між своїми картками в USD та EUR напряму по курсу USD/EUR минуючи гривню. Вважаючи на те як скачуть ці дві валюти один до одного можна зловити вигоду (пару раз навіть вдалось).

Ну такое. Сначала купи валюту фактически по самому невыгодному курсу. А когда придёт время выходить в кеш-насыпят ветхими пятидесятками времён президентства Буша старшего.

Внести можна вже у валюті. Якщо вам не подобається Універсал, то винести можна через А-Банк. Хто не хоче робити - шукає відмазки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:13

  Adast написав:Моно как-то не особо мотивирует кредлимит использовать :(
ну как это, а партнерские предложения :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:53

  omb написав:
  Adast написав:Моно как-то не особо мотивирует кредлимит использовать :(
ну как это, а партнерские предложения :)

Ну как бы да, но там не то что бы сильно популярные магазины)
Плюс муторно будет это совмещать с оплатами за свои ради повышенного кэшбека)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:08

Re: Monobank

  omb написав:ну как это, а партнерские предложения

Почитайте Гороха на телеге - как он там сидит и ждет торговихагентов с их предложениями. Как их потом разбирает по косточках и посилает на.
Тетя ГО порезала банки для людей .
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Goodman
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