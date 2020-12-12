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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 14:48
уменьшать раньше как то не решалась-думала отберут "последнее"
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Суб 12 гру, 2020 14:51
Моно как-то не особо мотивирует кредлимит использовать
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Adast
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Додано: Суб 12 гру, 2020 14:56
Goodman написав: clientage написав:
ИМХО. Если не знаете, шо делать с кредлимитом, то режЬте, но не до 0, а дето до 5..10К
самое оно - излишняя кредитная нагрузка только вредит
Иногда логика УБКИ непонятна - у меня рейтинг снижался с уменьшением суммы лимитов по картам, и рос с открытием новых.
Моно тоже сегодня прислал, что повышает, немного по карте и значительно по рассрочке
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Faceless
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:52
DONALD написав: Eldarien написав:
Відкрив для себе що Монобанк вміє робити перекази між своїми картками в USD та EUR напряму по курсу USD/EUR минуючи гривню. Вважаючи на те як скачуть ці дві валюти один до одного можна зловити вигоду (пару раз навіть вдалось).
Ну такое. Сначала купи валюту фактически по самому невыгодному курсу. А когда придёт время выходить в кеш-насыпят ветхими пятидесятками времён президентства Буша старшего.
Внести можна вже у валюті. Якщо вам не подобається Універсал, то винести можна через А-Банк. Хто не хоче робити - шукає відмазки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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omb
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Додано: Суб 12 гру, 2020 16:53
Ну как бы да, но там не то что бы сильно популярные магазины)
Плюс муторно будет это совмещать с оплатами за свои ради повышенного кэшбека)
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Adast
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Додано: Суб 12 гру, 2020 19:08
omb написав:
ну как это, а партнерские предложения
Почитайте Гороха на телеге - как он там сидит и ждет торговихагентов с их предложениями. Как их потом разбирает по косточках и посилает на.
Тетя ГО порезала банки для людей .
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Goodman
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:37
Как в приложении попасть в сообщения? Туда, где обновления счетов по коммуналке приходят.
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andreyiskra
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:38
klug написав: DONALD написав: Eldarien написав:
Відкрив для себе що Монобанк вміє робити перекази між своїми картками в USD та EUR напряму по курсу USD/EUR минуючи гривню. Вважаючи на те як скачуть ці дві валюти один до одного можна зловити вигоду (пару раз навіть вдалось).
Ну такое. Сначала купи валюту фактически по самому невыгодному курсу. А когда придёт время выходить в кеш-насыпят ветхими пятидесятками времён президентства Буша старшего.
Внести можна вже у валюті. Якщо вам не подобається Універсал, то винести можна через А-Банк. Хто не хоче робити - шукає відмазки
.
То есть купить валюту где-то (не у Мони), по выгодному курсу, принести в Универсал, чтоб потом вынести через А-банк.
У вас очень много свободного времени! Действительно, кто не хочет тратить 2 секунды и покупать валюту в других банках онлайн-просто ищет отмазки от многочасового квеста с наличкой и разными кассами чтоб принести деньги Гороху и забирать потом у Суриков
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DONALD
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:46
есть ли положительный опыт покупки в зарубежных магазинах через пайпал картами моно выпущенных в eur/usd ?
один раз столкнулся с невозможностью оплатить на ebay за товар стоимостью около 400 usd картой в долларах другого банка, полагаю система безопасности пайпала видит что страна эмитента украина а карта не в гривнах
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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