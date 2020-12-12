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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:13

  wtf написав:есть ли положительный опыт покупки в зарубежных магазинах через пайпал картами моно выпущенных в eur/usd ?
один раз столкнулся с невозможностью оплатить на ebay за товар стоимостью около 400 usd картой в долларах другого банка, полагаю система безопасности пайпала видит что страна эмитента украина а карта не в гривнах

Пэйпалу, как в принципе и любому мерчанту, все равно в какой валюте карта. Платеж то идет через мпс и получатель получает его в своей валюте и ему глубоко пофиг, кто, что и как конвертит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 07:37

  wtf написав:есть ли положительный опыт покупки в зарубежных магазинах через пайпал картами моно выпущенных в eur/usd ?
один раз столкнулся с невозможностью оплатить на ebay за товар стоимостью около 400 usd картой в долларах другого банка, полагаю система безопасности пайпала видит что страна эмитента украина а карта не в гривнах

Интернет лимит перед оплатой подымали? постоянно оплачиваю моно и в дол.и в грн.,и не только моно,проблем не наблюдал....
ROLF
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