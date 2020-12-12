wtf написав:есть ли положительный опыт покупки в зарубежных магазинах через пайпал картами моно выпущенных в eur/usd ?
один раз столкнулся с невозможностью оплатить на ebay за товар стоимостью около 400 usd картой в долларах другого банка, полагаю система безопасности пайпала видит что страна эмитента украина а карта не в гривнах
Пэйпалу, как в принципе и любому мерчанту, все равно в какой валюте карта. Платеж то идет через мпс и получатель получает его в своей валюте и ему глубоко пофиг, кто, что и как конвертит