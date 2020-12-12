wtf написав:есть ли положительный опыт покупки в зарубежных магазинах через пайпал картами моно выпущенных в eur/usd ? один раз столкнулся с невозможностью оплатить на ebay за товар стоимостью около 400 usd картой в долларах другого банка, полагаю система безопасности пайпала видит что страна эмитента украина а карта не в гривнах
Пэйпалу, как в принципе и любому мерчанту, все равно в какой валюте карта. Платеж то идет через мпс и получатель получает его в своей валюте и ему глубоко пофиг, кто, что и как конвертит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
wtf написав:есть ли положительный опыт покупки в зарубежных магазинах через пайпал картами моно выпущенных в eur/usd ? один раз столкнулся с невозможностью оплатить на ebay за товар стоимостью около 400 usd картой в долларах другого банка, полагаю система безопасности пайпала видит что страна эмитента украина а карта не в гривнах
Интернет лимит перед оплатой подымали? постоянно оплачиваю моно и в дол.и в грн.,и не только моно,проблем не наблюдал....
ROLF написав:Интернет лимит перед оплатой подымали?
естественно , карта была виза от аллы в поддержке говорили вообще не видят попыток транзакций со стороны палки, в поддержке пайпала тоже ничего внятно не ответили. полагаю там чтото их систему безопасности не устраивало, может биллинг адрес украинский. еще есть гипотеза что бин карты может влиять в целом я уже и забил на идею держать валюту на карте для оплат, гривневая виза кредитка теперь для долларов, мк для оплат в евро
КБ за открытие карты
50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
Adast написав:Моно как-то не особо мотивирует кредлимит использовать
меня недавно замотивировали на всю сумму, но с подвохом пришел пуш предлагающий перекредитоватся на сумму сверх лимита по кредиту любого банка причем без комисии за перевод кредитных средств подвох был в том что при выборе суммы сверх лимита была бы задействована рассрочка хотя поддержка утверждала что поднимется сам лимит по карте в процессе в итоге после согласия ровно на сумму лимита через несколько минут они вручную сепом кинули на нужную карту , отлежалось на депо до конца грейса и вернулось обратно
КБ за открытие карты
50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
wtf написав:подвох был в том что при выборе суммы сверх лимита была бы задействована рассрочка хотя поддержка утверждала что поднимется сам лимит по карте в процессе
У Вас якась патологічна схильність до побудови теорій. Тема з перекредитуванням живе майже від запуску і на розстрочку ще ніхто не попав, а ліміти дійсно пвднімали. Очевидно, що з валютною карткою було щось схоже: палці пофігу в юанях у Вас картка чи у тенге, а справжню причину відмови Ви так і не знайшли.