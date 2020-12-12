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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 13:07
Не будет, там о кешбеке ни слова.
Платежная карта будет стоить 50 гривен. Эта сумма будет зачислена на счет клиента сразу после завершения регистрации и верификации, и держатель сможет потратить ее по своему усмотрению. Таким образом, сама карта обойдется пользователю бесплатно.
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Bosstone
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:35
Bosstone написав: ukrprom2014 написав: omb написав:ukrprom2014
ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули
А я считаю что кассиры Новуса теперь озолотятся на простенькой двухходовочке
?
то лишь бы написать, ничего они не смогут сделать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Нед 13 гру, 2020 14:10
Bosstone написав: ukrprom2014 написав: omb написав:ukrprom2014
ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули
А я считаю что кассиры Новуса теперь озолотятся на простенькой двухходовочке
?
касири не забарилися
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Maksi2
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