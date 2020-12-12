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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:07

  ukrprom2014 написав:Теперь КБ за получение карты в Новусе будет 50 грн. :)
https://news.finance.ua/ru/news/-/48389 ... etov-novus

Не будет, там о кешбеке ни слова.
Платежная карта будет стоить 50 гривен. Эта сумма будет зачислена на счет клиента сразу после завершения регистрации и верификации, и держатель сможет потратить ее по своему усмотрению. Таким образом, сама карта обойдется пользователю бесплатно.
Bosstone
 
Повідомлень: 1763
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:35

  Bosstone написав:
  ukrprom2014 написав:
  omb написав:ukrprom2014 ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули

А я считаю что кассиры Новуса теперь озолотятся на простенькой двухходовочке :)

?
то лишь бы написать, ничего они не смогут сделать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2616
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:10

  Bosstone написав:
  ukrprom2014 написав:
  omb написав:ukrprom2014 ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули

А я считаю что кассиры Новуса теперь озолотятся на простенькой двухходовочке :)

?

касири не забарилися :lol:
Maksi2
 
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