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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 13:07
Не будет, там о кешбеке ни слова.
Платежная карта будет стоить 50 гривен. Эта сумма будет зачислена на счет клиента сразу после завершения регистрации и верификации, и держатель сможет потратить ее по своему усмотрению. Таким образом, сама карта обойдется пользователю бесплатно.
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Bosstone
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:35
Bosstone написав: ukrprom2014 написав: omb написав:ukrprom2014
ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули
А я считаю что кассиры Новуса теперь озолотятся на простенькой двухходовочке
?
то лишь бы написать, ничего они не смогут сделать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 13 гру, 2020 14:10
Bosstone написав: ukrprom2014 написав: omb написав:ukrprom2014
ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули
А я считаю что кассиры Новуса теперь озолотятся на простенькой двухходовочке
?
касири не забарилися
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Maksi2
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:04
PayPay берет 4.4% комиссию , если платить украинскими картами. Он берет с продавца, а продавец берет с меня.
Есть варианты? Только Swift ?
vitaliy_berdinskikh написав:
И ФОП и юрлицо это отдельные от физика сущности, их оборот идёт отдельно и отчётность по нему идёт отдельно.
Из вопроса я понял что юрлицо уже есть. Если его ещё нет то создавать его специально для отправки перевода смысла нет.
За ФОП даже при отсутствии доходов надо будет платить минимальную ставку ЕСВ, а она сопоставима с нижней планкой комиссией SWIFT. Плюс комиссия за перевод никуда не денется и её ФОП будет платить также как и физик. Вопрос возникает: зачем ФОП?
НБУ сделал постановление 2014-2015 что коммерцией запрещено заниматься физику , даже в любой юриздикции. Покупать товар Swift 'ом запрещено . Кроме, этого есть paypal 4.4% за украинские карты, коммисию они сказали мне платить . Если отправить 5 платеже, то я заплачу примерно 500$ за эту комиссию 4.4%. Хочется это минимизировать .
Отправляю в США .
Я нашел какой-то сервис, который предоставляют карты с эмитентом в США. И там даже мой Bill Address
в США, но там было западло в виде комиссии. Я сразу отказался .
0.5-2% + 50$ за входящий
0.5-1 + 50$ за исходящий.
Ещё куча всего.
Тогда открыть в Польше или в оффшоре? Там так же, может быть потребуется открытие компании юридической. Вообщем, будут это пробовать.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 17:43
Моня учудил: поднял кредлимит жене и теперь он у неё больше, чем у меня.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 13 гру, 2020 18:24
vitaliy_berdinskikh написав:
Моня учудил: поднял кредлимит жене и теперь он у неё больше, чем у меня.
Поднимает потому что мало пользует.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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