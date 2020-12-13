Додано: Нед 13 гру, 2020 15:04

vitaliy_berdinskikh написав: И ФОП и юрлицо это отдельные от физика сущности, их оборот идёт отдельно и отчётность по нему идёт отдельно.



Из вопроса я понял что юрлицо уже есть. Если его ещё нет то создавать его специально для отправки перевода смысла нет.



За ФОП даже при отсутствии доходов надо будет платить минимальную ставку ЕСВ, а она сопоставима с нижней планкой комиссией SWIFT. Плюс комиссия за перевод никуда не денется и её ФОП будет платить также как и физик. Вопрос возникает: зачем ФОП? И ФОП и юрлицо это отдельные от физика сущности, их оборот идёт отдельно и отчётность по нему идёт отдельно.Из вопроса я понял что юрлицо уже есть. Если его ещё нет то создавать его специально для отправки перевода смысла нет.За ФОП даже при отсутствии доходов надо будет платить минимальную ставку ЕСВ, а она сопоставима с нижней планкой комиссией SWIFT. Плюс комиссия за перевод никуда не денется и её ФОП будет платить также как и физик.

PayPay берет 4.4% комиссию , если платить украинскими картами. Он берет с продавца, а продавец берет с меня.Есть варианты? Только Swift ?НБУ сделал постановление 2014-2015 что коммерцией запрещено заниматься физику , даже в любой юриздикции. Покупать товар Swift 'ом запрещено . Кроме, этого есть paypal 4.4% за украинские карты, коммисию они сказали мне платить . Если отправить 5 платеже, то я заплачу примерно 500$ за эту комиссию 4.4%. Хочется это минимизировать .Отправляю в США .Я нашел какой-то сервис, который предоставляют карты с эмитентом в США. И там даже мойв США, но там было западло в виде комиссии. Я сразу отказался .0.5-2% + 50$ за входящий0.5-1 + 50$ за исходящий.Ещё куча всего.Тогда открыть в Польше или в оффшоре? Там так же, может быть потребуется открытие компании юридической. Вообщем, будут это пробовать.