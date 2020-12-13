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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2143214421452146>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:07

  ukrprom2014 написав:Теперь КБ за получение карты в Новусе будет 50 грн. :)
https://news.finance.ua/ru/news/-/48389 ... etov-novus

Не будет, там о кешбеке ни слова.
Платежная карта будет стоить 50 гривен. Эта сумма будет зачислена на счет клиента сразу после завершения регистрации и верификации, и держатель сможет потратить ее по своему усмотрению. Таким образом, сама карта обойдется пользователю бесплатно.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:35

  Bosstone написав:
  ukrprom2014 написав:
  omb написав:ukrprom2014 ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули

А я считаю что кассиры Новуса теперь озолотятся на простенькой двухходовочке :)

?
то лишь бы написать, ничего они не смогут сделать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:10

  Bosstone написав:
  ukrprom2014 написав:
  omb написав:ukrprom2014 ага, супер предложение, выложи 50, чтобы потом тебе их вернули

А я считаю что кассиры Новуса теперь озолотятся на простенькой двухходовочке :)

?

касири не забарилися :lol:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:04

PayPay берет 4.4% комиссию , если платить украинскими картами. Он берет с продавца, а продавец берет с меня.

Есть варианты? Только Swift ?

  vitaliy_berdinskikh написав:И ФОП и юрлицо это отдельные от физика сущности, их оборот идёт отдельно и отчётность по нему идёт отдельно.

Из вопроса я понял что юрлицо уже есть. Если его ещё нет то создавать его специально для отправки перевода смысла нет.

За ФОП даже при отсутствии доходов надо будет платить минимальную ставку ЕСВ, а она сопоставима с нижней планкой комиссией SWIFT. Плюс комиссия за перевод никуда не денется и её ФОП будет платить также как и физик. Вопрос возникает: зачем ФОП?



НБУ сделал постановление 2014-2015 что коммерцией запрещено заниматься физику , даже в любой юриздикции. Покупать товар Swift 'ом запрещено . Кроме, этого есть paypal 4.4% за украинские карты, коммисию они сказали мне платить . Если отправить 5 платеже, то я заплачу примерно 500$ за эту комиссию 4.4%. Хочется это минимизировать .

Отправляю в США .

Я нашел какой-то сервис, который предоставляют карты с эмитентом в США. И там даже мой Bill Address в США, но там было западло в виде комиссии. Я сразу отказался .

0.5-2% + 50$ за входящий
0.5-1 + 50$ за исходящий.

Ещё куча всего.

Тогда открыть в Польше или в оффшоре? Там так же, может быть потребуется открытие компании юридической. Вообщем, будут это пробовать.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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2
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:43

Re: Monobank

Моня учудил: поднял кредлимит жене и теперь он у неё больше, чем у меня.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:49

  vitaliy_berdinskikh написав:Моня учудил: поднял кредлимит жене и теперь он у неё больше, чем у меня.

Может он не знал, что это Ваша жена :)
Но вообще не понял в чем учудил. Жены по умолчанию должны иметь более низкий кредитный лимит? :o
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:24

  vitaliy_berdinskikh написав:Моня учудил: поднял кредлимит жене и теперь он у неё больше, чем у меня.

Поднимает потому что мало пользует.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:58

  ukrprom2014 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Моня учудил: поднял кредлимит жене и теперь он у неё больше, чем у меня.

Поднимает потому что мало пользует.


А мне моня кредлимит не подымает, пишет активнее пользуйтесь картой...
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:59

Valeriy237 если не подымает, то всегда есть другие банки)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 19:08

  omb написав:Valeriy237 если не подымает, то всегда есть другие банки)


Самое интересное, что другие банки и подымают и открывают кредитки с хорошими лимитами.
Valeriy237
 
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